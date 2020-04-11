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"Kriz masası bir tane olur"

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"Kriz masası bir tane olur"

Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını ile ilgili ülkemizde yürütülen çalışmalar ile ilgili gözlem yapan eski başhekim Dr. Bülent Dizdarlı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkede kriz masası kurularak tüm siyasilerin bu masada buluşup çalışması gerektiğine vurgu yaptı.

Dr. Bülent Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:

"Kriz masası bir tane olur. O masanin etrafinda Cumhurbaskani Basbakan Basbakan yardımcısı ve siyasi parti başkanları olur. Yanlarına sağlık ve ekonomi bakanlarını da alırlar . Onların atadığı görev tanımlı alt komiteler tavsiye kararları üretir . Siyasi iradeye sahip liderlerin oluşturduğu kriz komiteside uygular. Lütfen liderler artik kendine gelsin . Onları bir masa etrafinda halk için birlikte çalışırken görmek istiyoruz"

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