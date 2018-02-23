Kreşler mercek altında

Çalışma Bakanlığı, inşaatlardan sonra kreşleri de denetlemeye başladı. Dün yapılan denetimlerde, Lefkoşa’da bir kreşe kapatma kararı alındı, Girne’deki bir kreşe de uyarı verildi

Son günlerde, sosyal medya aracılığıyla ülkemizde faaliyet gösteren kreşlerin denetimlerinin arttırılması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na talepler geldi.

Bunu dikkate alan Sosyal Hizmetler Dairesi, dün Girne, Lefkoşa ve Mağusa’da denetimlere çıktı.

Mağusa’da 3, Girne’de 3 ve Lefkoşa’da 3 olmak üzere toplam 9 kreş Daire tarafından denetlendi. Yapılan denetimlerde, Girne’de 1 kreşte eksiklikler tespit edilerek yazılı uyarı veridi; Lefkoşa’da ise bir kreş hakkında yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği için kapatılması yönünde yasal süreç başlatıldı.

Kreş denetimlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri de katılarak, çalışanların sosyal güvenlik yatırımları da kontrol edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuya hassasiyet göstererek ülke genelinde faaliyet gösteren kreşleri etkin şekilde denetlemeye devam edeceğini bildirdi.

Bakanlık, Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin denetiminin , "Özel Kreş Açılış, Çalışma ve Denetimi Emirnamesi" kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin uhdesinde olduğunu ve kreşlerin daire tarafından yılda en az bir defa olmak üzere rutin olarak denetlendiğini kaydetti.

Bakanlık, kreşlerle ilgili ihbarda bulunmak isteyen vatandaşların 22 73 743 numaralı telefondan Sosyal Hizmetler Dairesi’ne ulaşabileceğini bildirdi.