Kozmetikte yeni soluk

Kadınları makyaj sanatı ile yeniden tanıştırma hedefiyle yola çıkan Flormar, mağazalar zincirine Gönyeli'de Hello Gorgeous isimli yeni bir mağazayı daha ekledi

Adanın makyaj sanatındaki bir numaralı ismi Flormar, mağazalar zincirine Gönyeli'de Hello Gorgeous isimli yeni bir mağazayı da ekledi.

Önder ve Aşkım Fahrioğlu kardeşler tarafından Yenikent Belediye Bulvarı’nda hizmete açılan Hello Gorgeous mağazası için geçtiğimiz cumartesi günü koktyelli etkinlik düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Hello Gorgeous mağazasını gezen konuklar, birbirinden kaliteli kozmetik ürünlerini ilgiyle incelerken, test yaptıkları ürünlerden de büyük memnuniyet duydu.

Açılışta konuşan Önder ve Aşkım Fahrioğlu kardeşler, kadınları makyaj sanatı ile yeniden tanıştırma hedefiyle yola çıktıklarını vurguladı ve çok kısa süre içerisinde mağazalar zincirine Girne ve Mağusa’yı da ekleyeceklerini açıkladı.

"Zirvede yerimizi almak için çıktığımız bu yolda çok güzel işlere imza atmak için sizlerleyiz" diyen Önder ve Aşkım Fahrioğlu, gün geçtikçe büyüyen bir aile olduklarını ve halkın ürünlerden çok memnun olduğunu vurguladı.

Önder Fahrioğlu ayrıca, Flormar’ın KKTC bayiliğini büyük başarıyla yürüten babası Cemil Fahrioğlu’na da bugüne kadar kendilerine verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.