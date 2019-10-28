Kozan’da yaşamaya başlayan Kozan kökenli Rum Nikolas Skuridis “Köyüme döndüm çünkü çözüm görmüyorum” dedi

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kendisine verdiği arsaya ev inşa eden ve daimi olarak Kozan’da yaşamaya başlayan Kozan kökenli Nikolas Skuridis “köyüme döndüm çünkü çözüm görmüyorum” dedi.

Skuridis haftalık Kathimerini’nin Kozan’a dönme kararını nasıl aldığını anlattığı röportajda “şu ana kadar gördüğüm kadarıyla çözüm, göçmeni tatmin edecek bir çözüm gelmiyor” dedi, özetle şunları söyledi:

“Kıbrıslı Türklerle iyi geçindiğime göre, hoşuma gidiyorsa neden yapmayayım ve ilerlemiş yaşımda evimi sevinmeyim diyorum. Daimi olarak köyüme yerleştim ancak sağlıkla ilgili randevularım ve diğer toplumsal yükümlülüklerim nedeniyle sıklıkla Lefkoşa’ya gidip geliyorum. Beni daha yaşım ilerlediğinden çalışamıyor olmak meşgul ediyor.”