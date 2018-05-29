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“Koşulsuz sevgi, paylaşım, kabullenme ve hoşgörü önemli”

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Cumhurbaşkanı eşi Meral Akıncı, koşulsuz sevgi, paylaşım, kabullenme, hoşgörü, öğretme istenci gibi insanlık erdemleri ile özel eğitim ihtiyaçlı çocukların sosyal ve psikolojik gelişimi için bıkmadan ortaya irade konulmasının önemine dikkat çekti

“Koşulsuz sevgi, paylaşım, kabullenme ve hoşgörü önemli”
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 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Eğitim Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, merkezin 2017-2018 öğretim yılı yılsonu sergisinin açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, burada yaptığı konuşmada, farklı doğan ve doğdukları andan itibaren farklı gelişen çocukların, insan haklarının hiçbirinden yoksun olmamaları gerektiğini ifade eden Meral Akıncı, özel eğitime muhtaç çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği şartların ve sosyalleşme olanaklarının sağlanmasının önemine dikkat çekti. 
“KOŞULSUZ SEVGİ, PAYLAŞIM, KABULLENME VE HOŞGÖRÜ ÖNEMLİ”
Özel eğitime muhtaç çocukların fiziksel, mental, sosyal ve ruhsal olarak gelişim gösterdiklerini kaydeden Meral Akıncı, “yeter ki çocuklara yeterli olanaklar sunulsun ve bu ihtiyaçlar ve çocukların bireysel anlamda özel gelişim yöntemi çocuğun en yakınındaki çevresinden, eğitimcisine kadar düzgün bir şekilde kavranabilsin.” şekline konuştu. 
Koşulsuz sevgi, paylaşım, kabullenme, hoşgörü, öğretme istenci gibi insanlık erdemleri ile özel eğitim ihtiyaçlı çocukların sosyal ve psikolojik gelişimi için bıkmadan ortaya irade konulmasının önemine dikkat çeken Meral Akıncı, örgün eğitim kadar yaygın eğitim niteliklerinin de özel eğitime muhtaç çocuklara kazandırılması gerektiğini ifade etti. 
Özel eğitime muhtaç çocuklar kadar ailelerin ihtiyaçlarının da önemli olduğuna işaret eden Meral Akıncı, ihtiyaçların giderilmesi noktasında devletin ilgili tüm birimlerinin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi

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