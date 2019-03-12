“Koruyucu tedbirler şart”

İş kazalarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “Dünyada bizdekilerden çok daha yüksek binalar yapılır, kimsenin burnu kanamaz. Biz bunu niye başaramıyoruz?” dedi ve ağıt yakmakla yetinilmemesi gerektiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, trafik ve iş kazalarının toplumu yakan önemli iki sorun haline geldiğini ifade ederek, kazaların en aza indirilebilmesi için önleyici tedbirlerin alınmasının, ilgili tüzük ve yasaların uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, dün Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Türk-Sen) kabul ederek görüştü.

Akıncı yaptığı konuşmada, “Dünyada bizdekilerden çok daha yüksek binalar yapılır, kimsenin burnu kanamadan inşaatlar kısa sürelerde bitirilir. Biz bunu niye başaramıyoruz? Bunu çok iyi sorgulamamız ve gereklerini yerine getirmemiz lazım. Demek ki, güvenlik tedbirleri tam olarak yerine getirileceği garanti altına alınmadan o inşaat başlamamalı. Birinci unsurun bu olması gerekir” dedi.

Koruyucu önlemlerle ilgili dünyadan uygulananlardan örnekler vererek, bilinen ve uygulanan tedbirleri yeniden keşfetmeye gerek olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Standartları bu ülkeye getirmeli ve uygulamalıyız” diye konuştu.

Trafik ve iş kazalarının, iki önemli yakıcı toplumsal sorun haline geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bir yandan yollarda, trafikte can veriyoruz, öte yandan da inşaatlarda, özellikle, iskelelerden, binalardan düşen işçilerimiz hayatını kaybediyor. Geçtiğimiz yıllarda, yılda 7-8 ölümlü iş kazası oluyordu, 2018 yılında bu sayı 10’a çıktı, bu yıl da şu ana kadar 3 ölümlü iş kazası olduğunu biliyoruz. Bunlar çok büyük üzüntü kaynağıdır. Ama her ölümlü kazanın ardından sadece üzülmekle yetinmemek gerekir” dedi.

Koruyucu tedbirler alınmasının önemini anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Trafikte ölümlü kazalarının önlenmesinde önceden tedbirler almak, iş kazalarında da gerekeni önceden yapmak ve her hayatını kaybedenin ardından sadece ağıt yakmakla yetinmemek son derece önemli. Her konuyu sadece Çalışma Bakanlığı’na yüklemek de doğru değil. Çalışkan bir Bakan var, elinden gelen gayreti gösteriyor, uğraşıyor ama bu yeterli değil” diye konuştu.

İşçi sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasanın, kendisi Meclis’teyken, 2008 yılında geçtiğini ve “yeterli hazırlıkların yapılabilmesi için bir yıl sonra yürürlüğe girecek” diye bir madde konulduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“O süreler, gerekli hazırlıklar yapılsın diye verilmişti. Dolayısıyla, özellikle, işçi sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbirler için, var olanı yeniden keşfetmemiz de gerekmez. Dünyada, Avrupa’da bunun standartları var. ILO’nun standartları var. Bunlar Meclisi’mizden de geçmiş olan meselelerdir. Demek ki, sadece yasa yapmak, tüzük yapmak yetmiyor. Gereklerini yerine getirebiliyor muyuz, bunların kaçta kaçını uygulayabiliyoruz? ‘Yaşama geçirdik’ dediklerimizi de hangi oranda denetleyebiliyoruz?”

Dünyada gelişmiş, kalkınmış, iş kazalarının en aza inmiş olduğu toplumların hangileri olduğuna bakmak gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Sendikalaşma elbette önemlidir, çalışanların örgütlü olması, aslında işverenlerimizin de olumlu yaklaşması gereken bir konudur, ama bizde çeşitli nedenlerle bu konuya bir yabancılaşma oldu. ‘Sendika’ dendi mi ondan çekinilen bir algı yaratıldı, bunun çeşitli nedenleri var. Bunlar üzerinde tartışmak ve olgunlaştırmak gerekir, bazı şeyleri de ‘yaptım oldu’ demekle de olmuyor, bunun üzerine eğilmek ve dünyaya da bir bakmak gerekir. Yani, bu gelişmiş, kalkınmış ülkeler, iş kazalarının en aza inmiş olduğu toplumlar acaba hangi toplumlardır? Örgütlü toplumlar değil midir? Örgütlü toplum her alanda örgütlenmek demektir. İşverenlerin de örgütleri olacak, çalışanların da örgütleri olacak ve bunlar bir uyum içinde çalışmayı başarabilecekler. Yeri geldiğinde muhakkak eylemler de olur, grevler de olur ama ana fikir o değil. Ana fikir, o ülkeyi kalkındırmak için herkesin kendisine düşen rolü yerine getirmesidir. Sanıyorum bu konuda yürüyecek daha çok yol var ama tüm kurumlarımız, başta sendikalarımız ve Türk-Sen olmak üzere, çalışma yaşamının daha iyiye gitmesi için el birliğiyle devlet kurumlarıyla birlikte çalışılmalı. Biz de Cumhurbaşkanlığı olarak ülkemizdeki bu gelişmelerin olumlu yönde olması için üzerimize düşeni yapmaya, her türlü desteğe hazırız.”

