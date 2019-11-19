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Koruyucu Diş Sağlığı Komitesi’nin hiçbir faaliyeti yok

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Tabipler Odası Başkanı Dr. Taşçıoğlu, Koruyucu Diş Sağlığı Komitesi’nin hiçbir faaliyet ve hizmet yapmadığını belirtti

Koruyucu Diş Sağlığı Komitesi’nin hiçbir faaliyeti yok

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Taşçıoğlu, Sağlık Bakanlığı’na “Bu ülkede koruyucu diş sağlığı politikanız var mı?” diye sormasından kısa süre sonra Koruyucu Diş Sağlığı Komitesi’nin kurduğunu ancak aradan geçen bir yıla rağmen bu alanda hiçbir faaliyet ve hizmet yapılmadığının görüldüğünü kaydetti.

Korumanın tedavi etmekten daha az masraflı olduğuna dikkat çeken Taşçıoğlu, önceki hükümet döneminde var olan ilaç, ekipman ve malzeme eksikliklerinin şimdi de devam ettiğini söyledi.

Taşçıoğlu, Temel Sağlık Hizmetleri ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nin hizmetlerinin geliştirilmediğini, yasalar ve tüzüklerde sıkıntılar olduğuna işaret etti.

Taşçıoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye, çok daha öncelikli görevleri varken, siyasi konularda açıklamalarda bulunma eleştirisi yaptı.

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