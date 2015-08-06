Koruçam ve Karpaz'a yeniden yerleşme planı

Rum tarafının, Rum gençleri Koruçam ve Karpaz’a yeniden yerleştirme planının koordineli adımlarla ilerlediği, bu konuda Türk tarafından itiraz gelmediği ifade edildi Rum Hükümeti’nin, gençleri...

Rum tarafının, Rum gençleri Koruçam ve Karpaz’a yeniden yerleştirme planının koordineli adımlarla ilerlediği, bu konuda Türk tarafından itiraz gelmediği ifade edildi

Rum Hükümeti’nin, gençleri Koruçam ve Karpaz’a yeniden yerleştirme planının koordineli adımlarla ilerlediği bildirildi.

Rum Yönetimi’nin İnsani Konularından Sorumlu Komiseri Fotis Fotiu, geçtiğimiz günlerde AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile bir araya geldiği görüşmede, Rum gençlerin KKTC’de, özellikle Rumların yaşamakta olduğu köylere (Koruçam ve Karpaz) yeniden yerleşme konusundaki başvurularının ele alındığını açıklamıştı.

Simerini gazetesi “Yeniden Yerleşme Planı İlerliyor… Hükümet Gençler İçin Önemli Teşvikleri Kurumsallaştırıyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, planla, KKTC’de Rum ve Maronitlerin yaşadığı bölgelerin canlandırılmasının hedeflendiğini yazdı.

Plana, Rum Çalışma ve Tarım Bakanlıkları eksenindeki yetkili kurumlar ile İnsani Konular Komiserliği’nin müdahil olduğunu kaydeden gazete, edindiği bilgilere dayanarak, bu konudaki çabanın, Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesinden ve müzakerelerin yeniden başlamasından önce başlatıldığını ve Akıncı ile birlikte oluşan olumlu havanın, bu argümanın ileriye götürülmesini teşvik ettiğini belirtti.

Haberde, planın ileriye götürülmesindeki bir diğer teşviğin de, bölgede yaşamak isteyen gençlerin sayısındaki artış olduğu ifade edildi.

4 TEŞVİK EKSENİ

Gazete devamla, gençlerin yeniden yerleştirilmesi planında dört teşvik ekseni bulunduğunu yazdı.

Bunlardan ilkinin, şu ana kadar var olan ödenek kısıtlamalarının kaldırılması olduğunu kaydeden gazete, KKTC’deki köylere yerleşen gençlerin, yerleştikten bir yıl sonra ödenek almaya başlayacağını ve bu ödeneğin, aylık ödenek olarak verilmesi konusunda yasa çıkarılacağını belirtti.

Bu düzenlemenin, köylere daimi olarak yerleşecek gençler için geçerli olduğunu kaydeden gazete, denetim mekanizmasının da oluşturulacağını ve sırf ödenek almak için KKTC’ye yerleşip, bir süre sonra yeniden Güney Kıbrıs’a dönüş yapılmasının önleneceğini yazdı.

KKTC’ye yeniden yerleşme kararı alan kişilerin, bölgedeki tek geçim kaynağının çiftçilik olması nedeniyle, Rum Tarım Bakanlığı’nın tarımsal kalkınmanın desteklenmesi programına dahil edileceğini kaydeden gazete, çiftçilik dışında arıcılık, balıkçılık gibi dalların da teşvik edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Gazete, KKTC’deki köylere yerleşen gençler için lokanta, kafeterya gibi küçük işletmelerin çalıştırılmasına yönelik teşvik verilmesinin de gündemde olduğunu ve yeniden yerleşme için, restorasyona ihtiyacı olan binaların tespit edilmesine yönelik alt komite kurulacağını yazdı.

“TÜRKLER SORUN ÇIKARMADI”

Gazete, bir kaynağın, “Türklerin yeniden yerleştirme planıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir tepki göstermediğini ve Akıncı’nın varlığının, bu konuda yardımcı olduğunu” iddia ettiğini yazdı.

Habere göre aynı kaynak, “Türklerin başka türlü yeniden yerleşme hakkını kabul etmelerinin mümkün olmadığını ve birçoğu Karpaz ile Kormacit kökenli olan Rum gençlerin evlerine dönmelerine engel olabileceğini” öne sürdü.

KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığından da bahseden gazete, müzakereler aracılığıyla yapılan bu çalışmaların, gençlerin köylere yeniden yerleştirilmesi için bir başka teşvik olduğuna işaret etti.

Haberde, Koruçam köyüne yerleşmek için daha fazla talep bulunduğu ve bunun, Koruçam’ın Lefkoşa’ya daha yakın olması ve Güney Kıbrıs ile olan bağlantının daha kolay sağlanmasından kaynaklandığı belirtildi.





Mülkiyette üniter formül

Mülkiyette, Rum tarafındaki mevzuatın hem Kuzey’de mal bırakan Rumların, hem de Güney’de mal bırakan Türklerin mülkiyet haklarını tanıdığı ancak hem Güney’deki Türk mallarının hem de Kuzey’deki Rum mallarının bugünkü kullanıcıları konusunda anlaşmazlıklar olduğu belirtildi

Mülkiyette, Güney’de ve KKTC’de mal sahibi ve kullanıcı olan Kıbrıslı Türk-Rum herkes için uygulanabilecek bir formül aranmakta olduğu ve tarafların, bugüne kadarki görüşmelerde vardığı noktanın, bu hafta sonu yapılacak gözden geçirmede ortaya çıkacağı haber verildi.

Fileleftheros “Mülkiyette Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler İçin Üniter (Tek) Formül” başlıklı haberinde, Rum tarafındaki mevzuatın hem Kuzey’de mal bırakan Rumların, hem de Güney’de mal bırakan Kıbrıslı Türklerin mülkiyet haklarını tanıdığını ancak hem Güney’deki Türk mallarının hem de Kuzey’deki Rum mallarının bugünkü kullanıcıları konusunda zorluk ve anlaşmazlıklar olduğunu yazdı.

Habere göre, mülklerin bugünkü kullanıcılarıyla ilgili hangi formülde uzlaşılırsa uzlaşılsın, her iki kategoriyi de – hem Kuzey’de malı olan Rumları hem de Güney’de mal bırakan Kıbrıslı Türkleri-etkileyecek.

Kullanıcıların, bugün tasarruflarında bulundurduğu evden, -mal sahibinin alması için- çıkmak istemeleri halinde hiçbir sorun çıkmayacağı ancak -siyasilerin söylemleri bir yana- kullanıcının taşınmazı mal sahibi lehine boşaltmayı reddetmesi durumunda çıkacak sorunların göğüslenmesi gerekeceği vurgulanan haberde şunlar da kaydedildi:

“Türk tarafının, ilk söz hakkının bugünkü kullanıcıda olmasını, aksi halde doğacak ihtilafın, çözümden sonra kurulacak Mülkiyet Komitesi’ne gitmesini isteyerek istismar etmeye çalıştığı da işte bu zor durumlardır.

Rum tarafı için ilk söz hakkının mal sahibinde olacağı ve malını nasıl yöneteceğinin mal sahibine kalmış olduğu açık ve nettir. Rum tarafı, Türk tarafındaki Türk malı kullanıcılarının bu malları çözümden sonra da tasarruflarında tutmak isteyeceklerin sayılarının çok az olmasına karşın varılacak anlaşmanın, Türk tarafındaki Rum malı kullanıcıları için de aynı olacağını anlıyor.”

Gazete BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Mağusa İnisiyatifi’yle görüşmesi de dâhil, sürdürmekte olduğu temaslarının ana hedefinin, çözüm arayışlarına ve iki lidere halk desteği sağlamak olduğu görüşünü ortaya koydu.



