banner107
Son şampiyondan
Son şampiyondan "ACI" başlangıç
52 0
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
633 0
Demet’le eğlence bir başka
Demet’le eğlence bir başka
78 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
76 0
Öğrenci kavgasında kan aktı
Öğrenci kavgasında kan aktı
161 0
Dünya Kupası'nda oynayan ilk Kıbrıslı Türk
Dünya Kupası'nda oynayan ilk Kıbrıslı Türk
460 0
VAR ve gol çizgisi teknolojisi 'Horoz'u ötürdü
VAR ve gol çizgisi teknolojisi 'Horoz'u ötürdü
115 0
Rimac'ın yeni elektrikli bebeği: Rimac C Two
Rimac'ın yeni elektrikli bebeği: Rimac C Two
118 0
banner82
banner147

Korsan taşımacılık denetimleri bayramda da sürdü

banner27

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde, bazı kilit noktalarda ve ada genelinde kaçak ve korsan taşımacılık denetimi ile kiralık araç denetimleri yapıldı.

Korsan taşımacılık denetimleri bayramda da sürdü
banner137
 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, denetimler sırasında usulsüzlük tespit edilen araç sahipleri ve işletmecileri hakkında cezai işlem uygulandı, ceza kesilen araçların işletme izinlerinin iptali için çalışma başlatıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, kaçak ve korsan taşımacılık ile mücadele kararlılığı çerçevesinde ada genelindeki denetim faaliyetlerini sürdüreceği kaydedildi. Denetimlerde tespit edilen kaçak ve korsan taşımacılara yönelik cezai işlemlerin eksiksiz bir şekilde ve yasaların elverdiği en üst perdede uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.