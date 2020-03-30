Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu

Hong Kong Üniversitesi'nde bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda, tüm insanlığın sağlığına tehdit olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili dikkat çeken bir keşfe imza attı.

Şimdiye kadar 30 binin üzerinde ölüm, 700 binin üzerinde vaka sayısı ile dünyada büyük krize yol açan koronavirüs ile ilgili bir sır daha açığa kavuşturuldu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs hakkında en çok merak edilenlerden biri de virüsün hangi sıcaklıkta yaşayabildiği konusuydu. Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, koronavirüs (Covid-19) 4 derecelik ısıda uzun süre aktif kalmayı sürdürüyor.

VİRÜS EN ÇOK 4 DERECEYİ SEVİYOR

Medrxiv sitesinde yayınlanan verilere göre araştırmacıların çıkardığı sonuçlar, koronavirüs'ün 4 derecelik sıcaklıkta uzun süre stabil kaldığını, dezenfeksiyon yapılmaması durumundaysa etkisinin ancak 14 gün sonra düşmeye başladığını ortaya koydu.

70 DERECEDE ETKİSİNİ YİTİRİYOR

Bunun yanı sıra koronavirüsün yüksek ısılara dayanamadığı ve 70 derece sıcaklıkta 5 dakika içinde etkisini yitirdiği kaydedildi.

YÜZ MASKELERİNDE 7 GÜN YAŞAYABİLİYOR

Virüsün çeşitli nesnelerin yüzeyinde ne kadar kalabildiğini de araştıran bilimciler, Koronavirüs'ün kağıt üzerinde en fazla 3 saat kalabildiğini, giysiler ve işlenmiş ahşap üzerinde 2 güne kadar, cam yüzeyde 4 güne kadar, plastik yüzeylerde ise 1 haftaya kadar dayanabildiğini saptadı. Koronavirüs'ün tıbbi maskelerin dış yüzeyinde 7 güne kadar kalabileceğini belirleyen uzmanlar, maskelerin titiz bir şekilde dezenfekte edilmesi çağrısında bulundu.