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Koronavirüse babadan sonra oğlu da kurban

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Koronavirüse babadan sonra oğlu da kurban

Tüm dünyayı saran Koronavirüs hastalığı, İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türkü daha aramızdan aldı. Geçen hafta kaybettiğimiz Kâmil Ahmet’in oğlu olan Ahmet Kamil bu sabah saatlerinde koronavirüs hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.

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