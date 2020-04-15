Koronavirüs testleri yaygınlaştırılıyor

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı ve şu an Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı olan Dr. Sibel Siber, bugün yaptığı paylaşımla ülkemizde Covid 19 testlerinin yaygınlaştırılması ve test sayısının artırılması konusunda hükümetin kendilerinin tavsiyelerine uyma kararı aldığını açıkladı. Siber bu konuda Başbakan ve Sağlık Bakanı ile dün akşam konseyin yapmış olduğu toplantıda konsesu varıldığını belirtti.

Sibel Siber’in yapmış olduğu paylaşım şöyle:

Güzel bir gün dileğiyle...Dün akşam Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi olarak Başbakan ve Sağlık Bakanı ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İki önemli konuda konsensusa vardık. Covid 19 testlerinin yaygınlaştırılması ve test sayısının artırılması. Günlük PCR test sayısının maksimale çıkarılabilme çalışmalarının (cihaz, kit) başlatılması. Halen görevde aktif çalışan ve halkımızla temas halinde olanlardan ( sağlık çalışanları, market çalışanları, polis vb) başlayarak test sayısının artırılması. Şikayeti olmayan virüs taşıyıcılarının bu şekilde tespiti ve izolasyonu. Ayrıca iş yerlerinin açılabilmesi için bilimsel temeldeki veriler, yapılması gerekenler, alınması gereken önlemler ile DSÖ'nün bu konuda yayınladığı 3 kriteri ve ülkemizdeki son durumu değerlendirdik. DSÖ, yaygın tarama testleri ile virüs taşıyıcılarının tespit ve izolasyonunu büyük ölçüde başarmış olan, Sağlık merkezleri bir salgına karşı hazırlıklı olan ve vaka artış eğrisi aşağıya doğru bir seyir izlemiş olan ülkelerin kontrollü bir şekilde normalleşme çalışmalarına başlayabileceğini belirtmişti. Halen ülkemizdeki durum, başta Sağlık kurumlarımız olmak üzere tüm kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın çabaları sayesinde yüz güldürücüdür. Bunu hep sürdürmek dileğiyle ortak akıl ile çalışmaya devam etmeliyiz...