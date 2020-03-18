Koronavirüs kurbanı ilk Kıbrıslı Türk

Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı, koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Güney Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı’nın tedavi gördüğü Farnborough Hastanesi’nde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açık Gazete’den Faruk Eskioğlu’un haberine göre Londra’da yıllardır toplum üyelerimize hizmet veren Ramadan Camii Vakıf Başkanı ve UK İslamic Funeral Service’in yöneticisi Erkin Güney, Elmaziye Kanlı’nın 80’li yaşlarında olduğunu belirterek, “Kendisini şahsen de tanıyordum, kız kardeşimin kaynanasıdır. Çok iyi bir insandı ve evinin de direğiydi. Ailecek çok üzgünüz” dedi.

Güney, “İngiltere’nin virüse karşı hazırlıksız olduğu anlaşıldı. Hastanelerden virüs kurbanı cenazelerle ilgili bilgi alamıyoruz. Büyük olasılıkla cenazeleri ailelere vermek yerine kendileri özel defnetmeyi planlıyorlar. Diğer cenaze şirketleri de yetkililerle iletişim kuramamaktan şikayetçiler” dedi.