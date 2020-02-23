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"Koronavirüs konusunda sağduyulu hareket edilmeli"

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Bir hastanın koronavirüs şüphesiyle hastanede karantinaya alınması sonrasında açıklama yapan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, ülke ekonomisi ve turizminin olumsuz etkilenmemesi için medya ile Sağlık Bakanlığı arasında doğrudan ve sağlıklı bir iletişim hattı kurulması gerektiğine dikkat çekti

"Koronavirüs konusunda sağduyulu hareket edilmeli"

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, bir hastanın koronavirüs şüphesiyle hastanede karantinaya alınması sonrasında yaptığı açıklamada ülke ekonomisi ve turizminin olumsuz etkilenmemesi için medya ile Sağlık Bakanlığı arasında doğrudan ve sağlıklı bir iletişim hattı kurulmasını istedi.

Çağıner, yazılı açıklamasında tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsle ilgili KKTC'de de hassas ve dikkatli olunmasının önemine işaret etti.

Koronavirüsle ilgili konularda yanlış ya da abartılı şekilde çıkabilecek haber ya da yorumların, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan turizm sektörüne dönük onarılması güç yaralar açabileceği uyarısında bulunan Çağıner, şunları kaydetti:

"Bu nedenle yetkili kişilerce açıklama yapılmadıkça haber yapılmaması bu süreçte çok önemlidir. Kaynağından doğrulatılmadan yapılacak asılsız haberlerin ülkemiz açısından yaratacağı olumsuz etkileri daha sonra ortadan kaldırmak çok zor oluyor. Bu nedenle ilgili tüm kesimleri sağduyu ile sorumlu bir şekilde davranmaya davet ediyoruz. Basınımızın da meseleye bu şekilde yaklaşıp, yerinde ve doğru haber yapacağından şüphemiz yoktur. Bu arada hükümetten de beklentimiz süreci doğru ve sağlıklı bir şekilde yönetmesi ve bu konudaki açıklamaların tek bir merkezden yapılmasıdır.”

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