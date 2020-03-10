Korona virüsü Kıbrıs’ta!

Korkulan oldu, korona virüsü Kıbrıs’a da sıçradı. Rum tarafında polis karakolunda tutuklu bulunan bir kişide ve Rum Ordusu’na ait kışladaki bir askerde korona virüsüne rastlandı

Korkulan oldu! Korona virüsü Kıbrıs’a da sıçradı. Rum tarafında polis karakolunda tutuklu bulunan 20 yaşındaki bir kişide ve Rum Ordusu’na ait kışladaki bir askerde korona virüsüne rastlandı.

Güney Kıbrıs’ta Omorfitas Polis Karakolu’nda tutuklu bulunan 20 yaşındaki bir kişi ile Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait kışladaki bir asker, koronavirüs şüphesiyle önceki gün karantinaya alınmıştı.

İki vakada dün yapılan test sonuçları pozitif çıkı ve böylece korona virüsü Kıbrıs’a da sıçramış oldu.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, düzenlediği basın toplantısında, Güney Kıbrıs’ta iki koronavirüs vakasının olduğunu doğruladı.

Rum Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, vakalardan ilkinin 25 yaşındaki bir erkek şahıs, Milano’dan 26 Şubat tarihinde Güney Kıbrıs’a giden Kıbrıslı bir Rum olduğunu ve havaalanında kontrol edilenler arasında bulunduğunu belirtti.

İkinci vakanın ise 64 yaşında erkek, Kıbrıslı Rum olduğunu, Güney Lefkoşa’da bir kamu hastanesinde sağlık personeli olarak çalıştığını ve 5 Mart’ta İngiltere’den Güney Kıbrıs’a giriş yaptığını belirtti.

Rum Bakan, söz konusu şahsın Çarşamba gününden beri işe gittiğini ve hastalarla temasta bulunduğunu ve semptomları gösterdiği halde ancak dün üstlerine bildirdiğini kaydetti.

Rum Bakan halktan sakin olmalarını ve kişisel temizliğe dikkat etmelerini istedi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan Omorfitas Polis Karakolu’nda tutuklu bulunan 20 yaşındaki Kıbrıslı Rum ile RMMO askerinin kısa bir süre önce Yunanistan’da, Patra’da bulunduklarına dikkati çektiler.

Gazete Omorfitas Polis Karakolunun, geçtiğimiz Cumartesi akşamı kapatılarak dezenfekte edildiğini ayrıca bahse konu tutukluyla temas içinde olan polislerin, avukatların ve diğer tutukluların da inceleme altına alındığını yazdı.

Gazete, Güney Lefkoşa’ya bağlı Athalassa’daki RMMO’ya ait “İlia Polikiriaku” kışlasında görevli Kıbrıslı Rum askerin tedbir amaçlı olarak dün de karantinada kaldığını bildirdi.

Gazete haberinde, ev karantinasında bulunan kişiler listesine 28 kişinin daha eklendiğini de yazdı.

28 kişiden 18’nin Güney Lefkoşa’daki özel okul öğrencileri ile 2 öğretmen olduğunu yazan gazete, diğer 10 kişinin ise Barselona’ya gezi için gittiğini ve koronavirüs taşıyan kişi ile birlikte seyahat ettiklerini yazdı.

Gazete bu kişilerin 28 Şubat tarihinde Atina üzerinden bir uçuşla Ada’ya döndüklerini, geçtiğimiz Cuma akşamı ise uçak yolculuğu sırasında koronavirüslü kişi ile birlikte seyahat ettikleri konusunda bilgilendirildiklerini belirtti.

Habere göre bu kişiler, evlerinde gözlem altında kalacak ve Ada’ya döndükleri günden itibaren 14 günün dolmasını bekleyecek.

Öte yandan Politis gazetesine göre Omorfitas Polis Karakolunda tutuklu bulunan kişi, yüksek ateş nedeniyle Lefkoşa Rum Genel Hastanesine kaldırılırken burada şüpheli vaka olarak addedilmesinin ardından karantinaya alındı.

RMMO’ya ait “İlia Polikarpu” kışlasında görev yapan ve kısa bir süre önce Yunanistan’a seyahat eden askerin de Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde karantinada bulunduğunu yazan gazete kışlanın da karantinaya alındığını belirtti.

Gazete kışlada tüm gerekli tedbirlerin alındığını ayrıca diğer askerlerin de çıkış izni almaması, çıkış izninde olanların ise geri dönmemesi yönünde karar alındığını da yazdı.

