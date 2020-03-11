Korona virüsü alarmı

Korona virüsü, Güney’in ardından Kuzey Kıbrıs’a da sıçradı. Almanya’dan gelen turist kafilesindeki 65 yaşındaki kadında korona virüsüne rastlandı. Turist kafilesinin bulunduğu Mağusa’daki Salamis Otel’le birlikte hasta kadınla aynı uçakta gelen yolcuların kaldığı üç otel karantinaya alındı

KKTC’de ilk korona vakası saptandı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan gelen turist kafilesindeki 65 yaşındaki kadın turistin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, turist kafilesinin bulunduğu Gazimağusa’daki Salamis Otel’in karantinaya alındığını açıkladı.

Almanya’nın Balingen şehrinden Pazar akşamı 30 kişilik bir turist kafilesinin KKTC’ye geldiğini belirten Pilli, kafilenin özel bir servisle Gazimağusa’daki Salamis Otel’e götürüldüğünü kaydetti.

Yüksek ateş şikayeti olan 65 yaşındaki Alman turistin önceki akşam Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki karantina merkezine alındığını belirten Bakan Pilli, kadın turistin test sonucunun dün sabah pozitif çıktığını açıkladı. Pilli, 30 kişilik turist kafilesinin Gazimağusa’da konakladığı Salamis Otel’in karantinaya alındığını kaydetti.

Pilli, kadın turistin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Koronavirüs taşıdığı için karantinaya alınan Alman turistin öldüğü yönündeki haberleri yalanlayan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür, “Hasta ölmedi, genel durumu şu an iyi” dedi.

Çaygür, hastanın durumunun ağır olmadığını, akciğer enfeksiyonu belirtisinin dahi bulunmadığını ifade etti.

Şu an itibariyle Kıbrıs’ın kuzeyinde tek bir koronavirüs hastası olduğunu belirten Çaygür, bu hastanın eşine uygulanan testin sonucunun da negatif çıktığını fakat virüsün kuluçka döneminde olabileceği ihtimaline karşın birkaç gün sonra yeniden test yapılacağını anlattı. Çaygür, uçaktaki tüm mürettebat ve uçakta yolculuk yapan hastanın yakınındaki 2 ön, 2 arka ve 2 yan sıralarında oturan kişi kriterine göre aranan yolculara ulaşıldığını dile getirdi.

Hastanın 2 metre yakınında kendisi ile temas içinde olan tüm riskli kişilerin karantinaya alındığını belirtti.

Söz konusu kişilere de virüs testi yapıldığını belirten Çaygür, şimdiye dek gelen sonuçların negatif olduğunu, yeni bir vaka görülmediğini anlattı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Salamis Bay Otel’e 8 Mart 2020’de saat 19.00’da giriş yapan bir Alman turistte dün sabah Coronavirüs testinin pozitif çıktığı ancak, bu hastanın genel durumunun iyi olup, tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Hastanın uçakta yakın temas ettiği saptanan kişilerin karantina merkezinde 14 gün süreyle takibe alındığı, ayrıca, Freebird Havayolları’na ait uçakla gelen tüm turistlerin kaldığı üç otelin karantina altına alındığı (Salamis Bay Conti Otel, Port View Otel, The Pine Oscar Otel) belirtilen açıklamada, ayrıca Salamis Bay Otel’in çalışanlarının kaldığı lojmanların da boşatılarak, personelin Salamis Otel’de karantinaya alındığı belirtildi.

Söz konusu otellere giriş ve çıkışların tamamen yasaklandığı ifade edilen açıklamada, otellerdeki ilaçlama çalışmalarının devam ettiği de vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Corona pozitif hasta Salamis Bay Otel’e 8 Mart 2020 tarihinde saat 19.30’da giriş yapmıştır. Bakanlığımız oteli bu sabah (dün) 10 Mart 2020 saat 07.00 itibariyle karantinaya almıştır. Bu iki tarih arasında otelde bulunup, şu anda otelden ayrılmış olan kişilerin 14 gün süre ile evlerinde kalmaları, ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları gerekmektedir. Dışarıya çıkmalarının ve ev halkıyla ortak alanları kullanmalarının zorunlu olduğu hallerde maske takmaları önemle rica olunur.”

3 kişinin de hastanın yakın temasta olduğu gerekçesi ile gözlem altında tutulduğu belirtilen açıklamada, şu anda diğer takip altında olan kişilerde herhangi bir bulguya rastlanmadığına işaret edildi.

SALAMİS OTEL’DE YOĞUN GÜVENLİK

Öte yandan Salamis Otel’de polis kapıda güvenlik önlemi aldı. Polislere maske ve el temizleyici jel dağıtıldı. Otel girişine polis takviyesi yapıldı.

Otelden dışarıya çıkmaya çalışan müşteriler geri çevrildi. Otelde konaklayan onlarca kişi dışarı çıkmak için kapılara yanaştı. Polis ise geçit vermediği gibi, kapı alanına çok yaklaşmalarına da müsaade etmeyerek gitmelerini söyledi.

Salamis Otel çalışanlarının ikamet ettiği otel olan İskele'de bulunan Orkide Otel de karantinaya alındı. Otelin karantinaya aldığı öğrenen yurttaşlar ve çalışanların aile yakınları bölgeye geldi.

Karantinaya alınan Salamis Otel’in İskele’deki Orkide Otel lojmanında olan bazı personel, içeride tedirginlik ve bilinmezlik olduğunu ifade etti. Kesin olmamakla birlikte İskele’deki otel lojmanlarında yaklaşık 100 civarında personeli bulunduğu öğrenildi. Orkide Otel lojmanında bulunan bazı Salamis Otel çalışanları, dün sabah cep telefonundan “İşe gitmemeleri ve otelin karantinaya alındığına ilişkin” mesajla bilgi aldıklarını anlattı.