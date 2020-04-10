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Korona virüs, Barış Gücü'ne de sıçradı

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BM Barış Gücü'nün Kıbrıs’taki askeri personelinde ilk kez bir Koronavirüs vakasına rastlandı

Korona virüs, Barış Gücü'ne de sıçradı

 Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Kıbrıs’taki askeri personelinde ilk kez bir Koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

BM Barış Gücünden yapılan açıklamada, söz konusu personelin hafif semptomlar gösterdiği, COVid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından izole edildiği ve yakın temasta bulunduğu kişilerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, UNFICYP’in COVID-19  riskini önlemek ve azaltmak için ilgili tüm protokollere sıkı sıkıya bağlı kalmasını sağlamak amacıyla yetkili mercilerle sıkı bir çalışma yürüttüğü de belirtildi.

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