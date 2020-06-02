Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, “Korona kabusundan çıkıp 30 Haziran kâbusuna girdik. Borçlar, faizler, kredi kartları, krediler ve çeklerle ilgili ödemeler 30 Haziran’dan sonra normal seyrine dönecek. insanları böyle toplu ödemeyi gerçekleştirecek durumda değil” dedi

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, sağlıktaki başarının ekonomide de sağlanması için acil adımlar atılması gerektiğini kaydederek, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları hatalı bulduklarını belirtti.

Hükümete “makyaj yapmayın, ekonomiye kalıcı ve kesin çözümler getirin” diyerek seslenen Sungur, iş insanlarına yönelik hazırlanan ekonomik tedbirlerin 30 Haziran’da sona ereceğini belirtti, bu tarihten önce atılacak adımların sektörlerle de istişare edilmesini istedi.

Sungur, “Korona kabusundan çıkıp 30 Haziran kâbusuna girdik. Borçlar, faizler, kredi kartları, krediler ve çeklerle ilgili ödemeler 30 Haziran’dan sonra normal seyrine dönecek. Endişeliyiz. İş insanları böyle toplu ödemeyi gerçekleştirecek durumda değil” dedi.

Sungur, hükümetten taleplerini şöyle aktardı:

1) Kredi faizi ve banka ödemelerinin bir yıl ötelenmesi

2) Bu süre içindeki faizlerin firmalar tarafından karışılacak olmasına rağmen TL 12 döviz 5 olarak düzenlenmesi

3) Bir yılın sonunda ekonomi düze çıkmazsa tedbir olarak 60 aya kadar taksitlendirme yapabilecek düzenlenmenin hazırlanması

4) 30 Haziran’a çekler takasa yığılacağı için bu çeklerin ödenmesinde sıkıntı çeken firmalara çalıştıkları bankaların kredibilite durumuna göre kolaylıklar göstermesi ve bütün bu çalışmalara merkez bankasının ise taraf olarak iş adamın nasıl kurtarırız ekonomiyi nasıl kurtarırız KKTC’yi krizden nasıl çıkarız anlayışı içerinde olması inancında olmasını istiyoruz.”

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, karantina ücretlerinin ülkeye gelecekler tarafından ödenmesi kararını eleştirdi.