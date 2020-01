Korona kabusu büyüyor

Çin’de korona virüsünden can kaybı 106'ya yükseldi. Ülkede virüsten etkilenme durumu şüpheli kişilerin sayısı 6 bin 973, müşahede altına alınanların sayısı ise 44 bin 132 oldu

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.

Tibet Özerk Bölgesi hariç ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976’sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.

Bununla birlikte virüs bulaştığı şüphesi bulunanların sayısı 6 bin 973 olarak bildirilirken, virüsten etkilenen kişilerle temas etmesi nedeniyle müşahade altına alınanların sayısı da 44 bin 132 oldu.

Hubey, Guandong, Cıciang, Hınan, Hunan, Anhui ise her birinde 100'ün üzerinde vaka tespit edilen eyaletler olarak sıralandı. Ülkedeki büyük kentlerden başkent Pekin’de 80, Şanghay’da 66, Çongçing’de 132, Tiencin’de ise 23 kişinin virüsten etkilendiği tespit edildi.

Çin Eğitim Bakanlığından gece yarısı yapılan bir açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde tüm üniversite, lise, ortaokul, ilkokul ve kreşlerin yarıyıl tatilinin uzatıldığı belirtildi.

Virüsün kısa sürede diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak’tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durduruldu. Söz konusu kentlerde metro, otobüs ve feribot seferlerinin tümü askıya alınırken, Vuhan'a girişler yasaklanmış, çıkışlar da çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Bu kentler Çin basınında "mühürlenen şehirler" olarak ifade ediliyor. Buralarda yaşayan toplam nüfus 50 milyonu geçiyor.

Ülkede birçok kentte karantina uygulamasına geçilmiş durumda. Karantinanın uygulanmadığı yerlerden gelen fotoğraflar bile insanın sokaklara çıkmadığını gösteriyor.

Virüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinde sokaklar neredeyse bomboş duruyor. Kentte yaşayanlar ise morallerini yüksek tutmak için geceleri binalarında bağırarak birbirlerini motive etmeye çalışıyor. Ancak uzmanlar bu yöntemin de virüsün yayılmasına katkı sağlayacağı konusunda uyarıyor.

Çin’de 25 Ocak itibariyle başlayan Bahar Bayramı öncesi de ülke genelindeki tapınak, kilise ve camilerde koronavirüs salgının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde dini faaliyet askıya alınmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı. Yeni tip corona virüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçradı.

Japonya'da, ay başında Çin'in Vuhan kentinden gelen turist kafilesini gezdiren bir otobüs şoförü ile Vuhan'dan gelen bir kişide yeni tip corona virüsü tespit edildi. Japonya Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ülkede iki kişide daha yeni tip corona virüsü görülmesiyle toplam vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.

Tayland'da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya virüsten etkilenenerin sayısı 14'e yükseldi. Singapur Sağlık Bakanlığı ise ülkede son 24 saatte 3 kişinin daha yeni tip koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, Singapur'da vaka sayısının 7'ye çıktığını, son 2 vakanın 19 ve 23 Ocak'ta Vuhan'dan Singapur'a gelen Çin vatandaşları olduğunu duyurdu.

Bu fotoğraf, 22 milyon nüfusa sahip başkent Pekin'de çekildi. Ülkenin en hareketli şehirlerinden Pekin hayalet kente dönmüş durumda

Birçok ülke alarmda

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, Hollanda, Japonya, Kazakistan, Fas ve Almanya, Vuhan'daki diplomatik personelini ve vatandaşlarını tahliye çalışmalarına başlayan ülkeler arasında yer alıyor.

Bazı ülkeler de virüse karşı kendi önlemlerini almaya başladı. ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Endonezya, İsrail ve Türkiye vatandaşlarını Çin'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Filipinler ise Çinli turistlere sınırda vize hizmetini geçici durduracağını duyurdu.

Filipinler Göçmenlik Bürosundan yapılan Tayland'dan Thai Havayolları Çin'den dönen tüm uçaklarını dezenfekte etmeye başladı. Güney Kore de metro hatlarında dezenfeksiyon çalışmaları başlattı.

Ukrayna'nın Pekin Büyükelçiliği, Çin'de yaşayan vatandaşlarına yeni tip corona virüs salgını (2019-nCoV) nedeniyle ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

“Paniğe gerek yok”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Korona Virüsü’ne karşı “Olası bir salgında halkımız rahat olsun gerekli tedbirleri aldık yol haritamızı belirledik” dedi

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Korona Virüsü’ne karşı gerekli tedbirlerin alınmakta olduğunu, havalimanı girişlerinde termal kamera ve izolasyon odası kurduklarını ve hastane bünyesinde ayrı bir karantina servisi kurulması için çalışmalara başlattıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nda, korona virüsüne karşı alınabilecek önlemler konusunda Pilli başkanlığında toplantı yapıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, korona virüsünün Çin’den dünyada yayılmaya başladığı andan itibaren takip ettiklerini ve gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Pilli, “Halkımız rahat olsun. Şu an havalimanı girişlerinde termal kamera ve izolasyon odası kurduk. Oradan gelebilecek hastaları alıp hastanemizde karantinaya alabileceğiz, bunun için hastane bünyesinde ayrı bir karantina servisi kurulması için çalışmalara başladık. Olası bir salgında halkımız rahat olsun gerekli tedbirleri aldık yol haritamızı belirledik” dedi.

Ali Pilli, sosyal medyada konuyla ilgili birçok bilgi kirliliği olduğuna da işaret ederek, halkın bu tür bilgilere itibar etmemesini Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamalara önem vermesini istedi.

Sağlık Bakan Pilli, Güney’den geçişlerle ilgili de neler yapılabileceğinin toplantıda tartışılacağını ancak hem Güney Kıbrıs’ın, hem de Türkiye’nin virüsle ilgili önlemler aldıklarını belirterek” Hem Türkiye üzerinden, hem Güney’den de bir süzgeç vardır” ifadelerini kullandı.

Uzakdoğu’dan gelen turistler üzerinde de bir sorgulama yapılacağını ifade eden Pilli, Lokmacı Sınır Kapısı’na da bir termal kamera konulması yönünde düşünceleri olduğunu belirtti.

Virüsün daha çok yeni olduğunu ve kuluçka süresinin de bilinmediğine işaret eden Bakan Pilli, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile iletişim içerisinde olduklarını, gerekli tüm malzemelerin Türkiye’den getirilmeye devam ettiğini ifade etti.

Bu tip salgınların belli yıllarda dünyanın değişik yerlerinde ortaya çıktığına dikkat çeken Bakan Pilli, böyle durumlar için kalıcı çözümler üretmek adına ileride ülkeye bir karantina hastanesi inşa etmek istediklerini de söyledi.

Ali Pilli

Güney’de Corona virüsüne karşı tedbir

Güney Kıbrıs’ta, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedit eden Corona virüsüyle mücadeleye ilişkin bir dizi tedbir alındığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Larnaka Havalimanı’nda dün tüm müdahil tarafların katıldığı bir toplantı yapıldığını ve toplantıda, Çin’den Güney Kıbrıs’a giden turistlerle son 2 haftada Çin’e seyahat edip Güney Kıbrıs’a dönen kişilerin tespit edilmesinin kararlaştırıldığını yazdı.

Gazete, havalimanlarına özel görüntüleme sistemleri de yerleştirileceğini ve havalimanındaki revirlere doktor ve hemşire takviyesi yapılacağını kaydetti.

“Vuhan’dan gelenler evden çıkmasın”

İngiltere, Vuhan’dan ülkeye gelenlerin evlerinden dışarı çıkmamalarını istedi

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden son 14 gün içinde ülkeye gelen herkesten kendilerini tecrit etmelerini ve evden dışarı çıkmamalarını istedi.

Hancock, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, koronavirüsünün semptomları görülmedikçe genellikle yayılmadığını belirtti ancak bundan yüzde yüz emin olunamayacağını vurguladı. Hancock, "Bu nedenle son 14 gün içinde Vuhan'dan dönen herkesten kendilerini tecrit etmelerini istiyoruz. İçeride kalın ve diğer insanlarla temastan kaçının, Ulusal Sağlık Hizmetleri ile telefon üzerinden iletişime geçin." dedi.

Hancock ayrıca, Vuhan'dan gelen ve solunum sorunları yaşayanlardan da doktorlarını arayıp bilgi vermelerini ve klinik tavsiyesi olmadan evden çıkmamalarını istedi.

Virüs, Almanya’ya da sıçradı

Almanya'da ilk kez corona virüsü tespit edildi. Böylelikle, virüs Çin dışında 17 ülkeye sıçradı

Almanya'da ilk kez, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakasına rastlandı.

Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığı bildirildi.

Eyaletin Sağlık ve Gıda Dairesinde oluşturan "enfeksiyon çalışma grubu", bu kişinin hastanede iyi durumda olduğu, karantinaya alındığı ve izlendiği bilgisini paylaştı.

Hastanın yakın temas halindeki kişilerin kapsamlı aydınlatıldığı ve olası belirtiler, hijyen önlemleri ve hangi yollarla virüsün bulaşacağına ilişkin bilgiler verildiği aktarılan açıklamada, şu an için Bavyera eyaletindekilere yeni tip koronavirüsün bulaşma riskinin "düşük" olarak görüldüğü kaydedildi.

“Virüsün risk seviyesinde hata yaptık”

Dünya Sağlık Örgütü’nden itiraf:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’de başlayan koronavirüs ile ilgili ölümcül salgının uluslararası riskini değerlendirmekte "hata" yaptıklarını açıkladı.

DSÖ yetkilileri pazartesi günü AFP'ye yaptığı açıklamada bir önceki raporlarda "hata" yaptıklarını ve söz konusu ölümcül salgının uluslararası alandaki aciliyetinin “yüksek” olduğunu belirtti.

Bu düzeltmenin uluslararası kamu sağlığı açısından "acil durum ilanı" anlamına gelmeyeceği de vurgulandı.

Geçtiğimiz hafta "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildiren örgüt, ölümcül salgının küresel çapta tehdide dönüşme riski için "küçük ihtimal" ifadesini kullanmıştı.

“Çin’den gelenler ülkeye alınmasın”

Çin’de ortaya yeni tip koronavirüs sebebiyle alarm seviyesini yükselten Güney Kore’de, Çin’den gelen kişilerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı. Yetkililer, Mavi Saray’a sunulan dilekçenin 530 binden fazla kişi tarafından imzalandığını duyurdu.

Ülkede ‘koronavirüsün yaygınlaşabileceği yönünde artan korkunun’ vurgulandığı dilekçede, “Virüs Çin'den yayılıyor. Kuzey Kore bile Çinli insanların ülkeye girmesini yasakladı" denildi.

Ayrıca dilekçede geçici bir yasaklamanın bile virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olacağı da ifade edildi.

Dilekçeyi 530 binden fazla kişi imzaladı



“Bir öksürük yetiyor”

İngiltere’nin başkenti Londra’dan koronavirüsü konusunda korkutan bir yorum geldi…

CNN’e konuşan London School of Hygiene and Tropical Medicine’da görevli doktor David Heymann açıklamalarda bulundu. Enfeksiyon ve salgın hastalık konusunda bir uzman olan Dr. David Heymann, “Şu an tanık olduğumuz şey salgın hastalığın ikinci ve üçüncü nesil yayılmasıdır. Üçüncü nesilde hastalık bir insandan diğer bir insana çok daha kolay bir şekilde bulaşıyor” dedi. Dr. Heymann’ın açıklamalarını haberleştiren İngiliz Daily Mail gazetesi hastalığın bir öksürükle bile bulaşabileceğini vurguladı. Dr Heymann, “Öksürük ve hapşırmanın bile karşıdaki kişiyi hasta edebileceğine dair kanıtlar artıyor fakat henüz hastalığın hava yoluyla bulaşabildiğine dair net bir kanıt yok” dedi.

“Bu iş bir uçakla gelen yolcuya bakar”

Mecliste dün konuşma yapan CTP Milletvekili Sıla Usar, “İlaç bütçesini 30 milyon TL azalttınız. Aksamayacak dediniz, ama sağlıkta tedaviler aksıyor” dedi.

Corona virüsüne değinen, daha önce de salgına neden olan virüsün mutasyona uğradığını dile getiren Usar, “Virüs coğrafya gereği uzak görülebilir ama bu iş bir uçakla gelen yolcuya bakar. Salgın hastalıklarla ilgili tedbirlerin hassasiyetle yerine getirilmesi gerek” şeklinde konuştu.