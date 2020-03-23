Korkulan olmadı

Ülkemize korona virüsünü getiren Alman kafilenin otobüs şoförü olan Hasan Aytaç Eşan, 9 Mart’tan itibaren kendini karantinaya aldığını ve sağlıklı olduğunu açıkladı

Ülkemize korona virüsünü getiren Alman kafilenin otobüs şoförü olan Hasan Aytaç Eşan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sağlıklı olduğunu açıkladı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sert eleştirilerde bulundu.

Ülkemizde ilk korona virüs vakası Alaman turistin kendi otobüsünde seyahat ettiğini aktaran Eşan, 9 Mart’tan itibaren kendini karantinaya aldığını ifade etti.

Yaşanan süreçte herkesin saçma sapan yazılar yazarak halkı paniğe sürüklediğini kaydeden Eşan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu durumu körüklediğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kendisini canlı yayında karaladığına dikkat çeken Hasan Aytaç Eşan, bu tavrın halkı paniğe sürüklediğini söyledi.

Hasan Aytaç Eşan’ın açıklaması şöyle:

“Değerli ailem ve arkadaşlarım ben de bu corona virüsü hastalığı ile ilgili bir açıklama yapma gereği gördüm beni tanıyan bilen arkadaşlarım turizm taşımacılığı yaptığımı biliyor.

8 Mart 2020 pazar günü Almanya’dan gelen bir grup turisti Ercan Havalimanı’ndan teslim alıp Salamis Hotel’e transferlerini gerçekleştirdim.

9 Mart Pazartesi günü yine Salamis Hotel’den hareketle Salamis Harabeleri, St. Baranbas olmak üzere Lefkoşa’ya tura getirip akşam üzeri geri hotele götürdüm.

Benim otobüsümdeki kadın gece rahatsızlanarak yüksek ateş ve solunum rahatsızlığı ile hastaneye kaldırılmış olup yapılan test sonucu pozitif çıktığı herkes tarafın dan bilinmekte ve ben bu olayı 10 Mart Salı sabahı tura çıkmak için otele gittiğim zaman öğrendim.

Oradaki sağlık görevlilerinin bana 14 gün kuluçka dönemi olduğunu ve bu süreçte de evde beklemem gerektiğini söylendi.

10 Mart Salı gecesi itibari ile bu güne kadar evim de kalıp bu zaman zarfı içinde herhangi bir rahatsızlığım söz konusu olmamıştır çok şükür.

Bu süreci izlerken maalesef bazı üzücü olaylar yaşandığını da size aktarmak istedim.

İnsanlar doğal olarak panik içerisin de kimse ne yapacağını bilmiyor. Bunu araştırıp öğrenmek yerine herkes çirkince ve bilinçsizce birbirine saldırıyor.

Önlem almak yerine sosyal medya da guruplar kurulup saçma sapan yazılar yazarak herkesi o kadar daha paniğe kaptırdılar.

Üstelik bunu yapan ateşi körükleyen de maalesef cumhurbaşkanımız.

Bu olayın en başın da bakanlar kurulu çıkışında talihsizce varsayımla bir açıklama yaparak benim terminalde oturduğumu ve “eğer onda da bu hastalık var ise Allah bilir kimlerle temas etti” açıklaması bir cumhurbaşkanına yakışmaz.

Eğer amacınız önlem almak ise beni bulmak bu kadar zor değildir sn. cumhurbaşkanı.

Sizin beni bu şekilde varsayımla canlı yayın da karalamak ve vatandaşınızı bu şekilde panik olmalarına sebep olmanız çok büyük bir yanlış.

Benim de ailem var benim de bir çocuğum var kendi kendimle şüphe bile yaşadım bu süreçte çok şükür atlattım sağlığım yerinde evimdeyim.”