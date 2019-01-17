Lefkoşa’nın güneyindeki Kanlıdere taştı, kuzeyde kısa süreli endişe yaşandı ama korkulan olmadı

Lefkoşa’nın her iki kesiminden geçen Kanlıdere, dün kaydedilen yoğun yağışların ardından Güney’de taştı. Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bölümünde, üzerinde köprü bulunan iki nokta taştı, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, güneydeki bölümünde taşmalar yaşanan Kanlıdere’nin kuzeydeki bölümündeki su seviyesinin kritik noktada olmadığını söyledi.

Harmancı, derenin taşması beklentisi olmadığını ifade etti.

Harmancı, Kanlıdere’nin dolu dolu aktığını ve su seviyesinin sürekli izlendiğini bildirdi.

“Kritik noktada değiliz. Taşma beklentim yok” diyen Harmancı, derenin önünü tıkayan şeylerin giderildiğini ve akışın normal olduğunu kaydetti.

Mehmet Harmancı, aşırı yağış nedeniyle Lefkoşa’da ciddi bir problem yaşanmadığını ancak karşılaşılan bazı sıkıntıların da giderildiğini, ekiplerin gerekli çalışmaları yaptığını söyledi.