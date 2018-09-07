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Korhan’la gümbür gümbür eğlence

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Sevilen sanatçı Korhan, sahne aldığı Arkın Colony Otel’de yine gümbür gümbür bir eğlenceye imza attı

Korhan’la gümbür gümbür eğlence
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Girne’de The Arkın Colony Hotel’de sahne alan Korhan, söylediği parçalar ve sıcakkanlılığıyla konuklara unutulmaz geceler yaşatmaya devam ediyor.

Söylediği şarkılarla hayranlarına eşsiz bir gece sunan Korhan, kendisini izlemeye gelen konukların isteklerine de geniş olarak yer veriyor.

Birbirinden eğlenceli şarkılarla konuklarının gönlünde taht kuran sanatçı, yaklaşık üç saat sahnede kaldı.

Gece doğum günü partileri ile bekarlığa veda partileriyle oldukça renklenirken, adeta vur patlasın çal oynasın tarzı bir eğlence yaşandı.

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