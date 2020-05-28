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Koreli’yi kaybettik

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KKTC'ye uzun yıllar milletvekili ve sendikacı olarak hizmet veren İbrahim Koreli, 73 yaşında hayatını kaybetti

Koreli’yi kaybettik

Eski milletvekillerinden, KKTC Kurucu Meclis üyelerinden İbrahim Koreli, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Koreli’nin vefatını duyuran TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Koreli’nin mücadelesinin genç kuşaklara örnek olacağını ve yollarını aydınlatmaya devam edeceğini belirtti.

Özyiğit, “Kıbrıs Türk toplumunun siyasal ve sendikal bağlamda barış, demokrasi ve emek mücadelesinin simge isimlerinden, eski milletvekilimiz, Tarım-Sen Başkanı, mücadele arkadaşımız İbrahim Koreli'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ailesine, sevenlerine, camiamıza ve halkımıza sabır ve başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KORELİ KİMDİR?

1947 yılında Baf’a bağlı Ceyhan köyünde doğan İbrahim Koreli, Limasol 19 Mayıs Lisesi’nden mezun oldu. Dikelya’daki İngiliz Teknik Okulu’nda burslu eğitim gören Koreli daha sonra iş hayatına atıldı. Tarım İşçileri Sendikası’nın genel başkanlığını yürüten Koreli, 13 Temmuz 1981’de Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden Lefkoşa milletvekili seçildi. 6 Aralık 1983’te oluşan Kurucu Meclis Üyeliği yapan Koreli,  1985’teki genel seçimlerde yeniden TKP’den milletvekili seçildi. 6 Mayıs 1990 tarihli seçimleri kazandığı halde yemin etmediği için 18 Mayıs 1990’da milletvekilliği sona eren İbrahim Koreli, 12 Aralık 1993’teki seçimlerde tekrar milletvekilliğine seçildi ve yeniden 18 Aralık 1998’e kadar milletvekilliği görevini sürdürdü.

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