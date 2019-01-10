Köprülü Sokak’a perde duvarı

Zeytinlik’i hem Girne merkeze, hem de Alsancak’a bağlayan yola perde duvarı yapılıyor

Girne Belediyesi ekipleri, Zeytinlik’i çevre yolu üzerinden hem Girne merkeze, hem de Alsancak’a bağlayan Köprülü Sokak üzerinde perde duvarı yapım çalışmalarına başladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çalışmalar süresince bu yolu kullananların dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaklaşık 23-25 yıl önce yolun tamir edilerek doğusuna bir perde duvarı yapıldığını, ancak son yağan şiddetli yağışlarda batıda çevre duvarı olmadığı için yolun ciddi hasar gördüğünü söyledi.

Güngördü, yaptıkları incelemeler sonucunda yolun acilen tamirinin gerektiğini tespit ettiklerine dikkat çekerek, bu konuda çalışma başlattıklarını belirtti.

