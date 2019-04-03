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Köprü Göleti'ne giden su tehlike yaratıyor

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Dörtyol hayvan barınaklarını koruma amaçlı olarak dün yapılan yanlış müdahale sonucunda Köprü Göleti’nin Dörtyol mevkiindeki setin yırtıldığı ve sette biriken suyun kontrolsüz olarak bölgeye yayılmaya başladığı bildirildi

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Köprü Göleti'ne giden su tehlike yaratıyor
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, dün arazi çalışmasında Dörtyol hayvan barınaklarını koruma amaçlı olarak yapılan yanlış müdahale sonucunda Köprü Göleti’nin Dörtyol mevkiindeki setin yırtıldığını ve sette biriken suyun kontrolsüz olarak bölgeye yayılmaya başladığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Köprü Göleti’nin Dörtyol mevkiinde bulunan setin Dörtyol hayvan barınakları bölgesinde yırtıldığı noktada suyun önünün kesilmesi için Değirmenlik Belediyesi'nin sağladığı katkıyla iri kaya taşlarıyla yırtığın kapatılmaya çalışıldığı ve ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdükleri kaydedildi.

Açıklamada, İnönü Belediye Başkanı’nın verdiği bilgi doğrultusunda önceki gün öğleden sonra Dörtyol hayvan barınaklarını korumak için buradaki yırtığın açıldığı, sete yapılan bu yanlış müdahale ile sette biriken suyun, bölgeye kontrolsüz biçimde yayılmaya başladığı, bu nedenle Lakşa Deresi'nden gelen tüm suyun, Köprü Göleti yerine, Korkuteli ve Çayönü ovalarına dağıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, dün Korkuteli hayvan barınaklarının su altında kalmaması için, belediyenin bölgeden temin ettiği araçlar ve bakanlığa bağlı iş araçlarıyla alanda, Korkuteli hayvan barınaklarına doğru bir bent yapmaya çalışıldığı ancak suyun bölgeye ulaşmasının engellenemediği belirtildi.

Lakşa Deresi’nden gelen akış ile bölgede daha fazla zarar olmaması için Kanlıdere ile Lakşa derelerinin taksimat noktasına iş araçlarının girebilmesi halinde müdahalelerin bugün yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, “Kanlıdere’nin Tuzla bölgesine ulaşması halinde, alınan tedbirler içerisinde Mağusa Kaymakamlığı ile birlikte Tuzla bölgesindeki dere yataklarındaki köprü ağızlarında biriken ot ve çamur malzemenin temizliğine bugün de devam edilmektedir” denildi.  

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