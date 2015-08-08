Köpeğe çarpmak istemedi canından oluyordu

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucu araç sürücüsü 19 yaşındaki Abdurrahman Dağlı hafif yaralandı. Köpeğe çarpmamak için ani direksiyonun sola...

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucu araç sürücüsü 19 yaşındaki Abdurrahman Dağlı hafif yaralandı. Köpeğe çarpmamak için ani direksiyonun sola kıran Dağlı, hakimiyetini kaybederek takla attı. Dağlı’nın sağlık durumu iyi.



Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda dün akşam saat 17.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.



Kaza, JN575 plakalı araç sürücüsü 19 yaşındaki Abdurrahman Dağlı’nın Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada Yeniceköy kavşağına geldiğinde tali yoldan çıkarak aniden anayola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı ile takla atması sonucu meydana geldi.



Çarpmanın etkisi ile takla atan aracın orta refüjde kalarak yolun karşısına geçmemesi ise facianın önüne geçti.



Kaza sonucu, araç sürücüsü yaralandı. Sürücü Abdurrahman Dağlı, olay yerine giden “112 Acil Servis” ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek orada müşahede altına alındı.

HAVADİS - Duygu Alan