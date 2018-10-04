“Kooperatifler politize edildi”

Tarım Bakanı Şahali, kooperatiflerin politize edildiğini ve çok az bir sayıya indirildiğini vurguladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, çalıştayda sektör sorunlarına bilimsel yaklaşılacağını kaydederek, çok yakında tüm girdileri ithal olacak narenciye sektörünün mevcut haliyle sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Narenciyenin ülkenin olmazsa olmazı ve Güzelyurt – Lefke bölgesi için bir dünya markası olduğunun altını çizen Bakan Şahali, önceki yıl hazırlanan ve geçen yıl yürürlüğe giren Tarım Master Planı’nın somut hedefler belirlenemediğinden dolayı faydalı bir rehber olamadığını ifade etti.

Bu anlamda çalıştaydan çıkacak sonuçların ileriki çalışmalara ışık tutacağını anlatan Şahali, TC’den gelen su konusuna verilen öncelik, çeşitlilik ve altyapı konusunda girilen alarm pozisyonu, daha fazla ürün ve kazanca verilecek öncelik ve TC ile AB katkılarıyla, sürecin, narenciyenin marka değerini de koruyarak sürdürüleceğini bildirdi.

Şahali, Kıbrıs Türk halkının kooperatifçilik konusunda destan yazmış bir halk olmasına rağmen son dönemde spor kulüpleri gibi kooperatiflerin de politize edildiğini, kooperatiflerin çok az bir sayıya indirildiğini, fakat bunu bir cazibe haline getirip ilerletmeye kararlı olduklarını belirtti.

Şahali kooperatifçiliğin sektörün kendi kendini ve işin erbabı insanlar tarafından denetlenmesini sağlaması açısında önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından toplu aile fotoğrafı çektirilerek çalıştay oturumlarına geçildi.