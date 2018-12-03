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KOOP-SÜT’e boykot

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KKTC Tüketiciler Derneği, özel sektör ürünü hellimin kilosu 35.50 TL olmasına rağmen Koop Süt hellimin 51.30 TL’den satıldığına dikkat çekerek, KOOP-SÜT ürünlerini süresiz boykot kapsamına aldı

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KOOP-SÜT’e boykot
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KKTC Tüketiciler Derneği, KOOP-SÜT ürünlerini süresiz boykot kapsamına aldığını bildirdi.
Dernek, yıl başından beri süt ve süt ürünlerine % 50 oranlarına varan fiyat artışlarının Ağustos ayından itibaren TL’deki değer kaybı ile % 100 oranlarına tırmandırılmasının tüketicileri temel tüketim ürünlerinden yoksun bıraktığını belirtti.
Dernek genel başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, yıllardan beri üretimi ihtiyaç fazlası olan süte zam yapılarak tüketimin kısılması değil sağlıklı bir nesil için teşvik edilmesinin hükümet politikası olması gerektiğini kaydetti.
“Derneğimiz piyasadaki genel fiyat düzeyinde bugün itibarı ile kur artışlarındaki gerilemenin % 80 oranına ulaşmasına rağmen ne ithal ne de yerel ürünlerin fiyatlarında hiçbir gerileme tespit etmemiştir. Tam aksine fiyat artışlarını tırmandıracak fahiş fiyat farklılıkları ile tüketiciler adeta enflasyonun pençesinde perişan edilmektedirler” ifadelerine yer veren Işık, şöyle dedi:
“Derneğimiz tespitlerinde özel sektör ürünü hellimin kilosu 35.50 TL’sı 38.70 TL’sı iken Koop Süt Hellimin 51.30 TL’sından ve bazı marketlerde etiketsiz olarak piyasaya sürülmekte olmasını kabul edilemez bir fiyat anarşisi ve tüketicilere yapılan bir vurgun olarak kabul etmektedir. 
Derneğimiz piyasa genel fiyat düzeyinin dövizdeki gerileme oranına paralel indirilinceye kadar Koop-Süt ürünlerini “Süresiz Boykot!” kapsamına almış olup tüketicilere kesinlikle Koop-Süt ürünü almamaları ve “Boykota” destek vermeleri için çağrı yapmaktadır.

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