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Koop Bank’tan ihtiyaçlı çocuklara 30 bin TL

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Kooperatif Merkez Bankası, yardıma muhtaç 105 çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için Çalışma Bakanı Sucuoğlu’na 30 bin TL’lik hediye çeki takdim etti

Koop Bank’tan ihtiyaçlı çocuklara 30 bin TL

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin belirlediği 105 çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na 30 bin TL’lik hediye çeki takdim etti.

Sucuoğlu, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, kurulduğu günden bu yana bankanın toplumun her kesiminin yanında olma çabası gösterdiğini belirtti. Ataman, geniş bir yelpazede birçok kuruluşa destek verdiklerini kaydetti.

Bu yıl yönetim kurulu olarak anlamlı bir karar aldıklarını söyleyen Ataman, yeni yıl hediyelerini daha mütevazı tuttuklarını, hediye bütçelerini de üç kat artırdıklarını aktardı.

Kemal Ataman, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin belirlediği 105 çocuğun giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşılama yönünde bir karar ürettiklerini kaydetti.

Ataman, “Çocukların sevinci paylaşmak, bankamız için en güzel yeni yıl hediyesi olmuştur” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu da konuşmasında, Kooperatif Merkez Bankası yönetimine aldıkları bu  karardan dolayı teşekkür etti.

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