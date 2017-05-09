Koop-Bank için dikkat çeken iddialar!

Kooperatif Merkez Bankası’nın içinin boşaltıldığı, kredi vermek için yönetim kurulunun uzun süredir toplanamadığı iddia ediliyor.

K.T. Kooperatif Merkez Bankası yönetim kurulunun uzun süredir toplanamadığı ve kredi başvurularını sonuçlandıramadığı iddia ediliyor. Yeni Bakış’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, bankanın içinin boşaltıldığı ve çıkmaza giren bankada yeterli paranın olmaması gerekçesiyle kredi başvurularının değerlendirilemediği, bu nedenle de yönetim kurulunun yaklaşık üç aydır toplanamadığı iddia ediliyor.

Ataman: Yönetim Kurulu rutin toplanıyor, kredi veriyoruz

Bankanın kim ve ne amaçla boşaltıldığı bilinmezken, gündeme gelen iddiaları Yeni Bakış’a değerlendiren K.T. Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, son yönetim kurulu toplantısının geçtiğimiz Çarşamba günü yapıldığını ifade ederek, toplantıların rutin bir şekilde devam etmekte olduğunu belirtti. Ataman, yönetim kurulunun haftada bir toplandığını ve kredi verilmekte olduğunu söyleyerek, onaylanan olduğu gibi onaylanmayan kredilerin de söz konusu olduğunu, bazı müşterilerin alınan karardan doğal olarak hoşnut olmadıklarını kaydetti.

“Bankamız siyasetin içine çekilmeye çalışılıyor”

Ataman, çıkan iddiaların bu yönde olma olasılığı olduğunu ifade ederek, bankanın batırılmaya çalışıldığına yönelik dönem dönem bu tarz duyumları aldıklarını söyledi. Ataman, bunun nedeninin K.T. Kooperatif Merkez Bankası’nın kamu eli ile yönetilmesinden kaynaklı olduğunu belirterek, bankanın siyasetin içine çekilmeye çalışıldığını söyledi.

“İddialar asılsızdır”

Ataman, ortaya atılan iddiaların hurafeden öteye gitmediğine vurgu yaparak, çok yakında bankanın bilançosunu açıklayacaklarını kaydetti. Karlı bir yılın geçtiğine dikkat çeken Ataman, “iddialar asılsızdır. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. 25 yıldır bu bankada çalışıyorum. Onlarca kez bu tarz haberler ben de duyuyorum. Bizim için artık bu tarz iddiaları duymak standart bir hal aldı. Kamu eliyle yönetilen bankalarda çok sık duyuyoruz. Biz bilançomuzla bunun yanıtını veririz. Böyle bir sıkıntı kesinlikle yoktur” diye konuştu.

“Tek sıkıntımız kamudan alacaklarımız”

K.T. Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, bankanın tek sıkıntısının, kamudan alacakları olduğunu ifade ederek, uzun yıllardır bu konu ile uğraştıklarını, son zamanda ilerleme kaydedildiğini belirtti. Ataman, “Bir para akışı sağlanacak” dedi.