Kontenjanlar açıklandı

KKTC liselerinden mezun öğrenciler için 2020-2021 öğretim yılı için belirlenen kontenjanlar, alanlar ve üniversiteler açıklandı.

Lisansta170,ön lisansta 95, özel yetenekte 45, yüksek lisansta 53, doktora seviyesinde 51 olmak üzere toplam 414 kontenjan duyuruldu.

YKS 1.Oturum Temel Yetenek Testinin (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat 10:15’te; YKS 2.Oturum Alan Yeterlilik Testi’nin(AYT) 28 Haziran Pazar saat 10:15’te; YKS 3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran Pazar 15:45’te gerçekleştirilecek.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, öğrencilere başarı diledi.

Ziya Öztürkler, kontenjan alan, sayı ve üniversitelerle ilgili bilgiye bakanlığın web sitesi www.mebnet.net adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in açıklaması şöyle:

“2020-2021 öğretim yılı için Bakanlığımız ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı’nın yapmış olduğu çalışma sonucunda “TC Yükseköğretim Kurulu”na yapmış olduğumuz KKTC kontenjan taleplerimiz TC YÖK 05.03.2020 tarihli Genel Kurulunda incelenmiş, KKTC liselerinden mezun öğrencilerimiz için ( çift uyruklular dahil) lisans düzeyinde 113 alanda 170 kontenjan, önlisans düzeyinde 62 alanda 95 kontenjan, özel yetenek düzeyinde 26 alanda 45 kontenjan ve TC YÖK 11.03.2020 tarihli Genel Kurulunda incelenmiş, yüksek lisans düzeyinde 41 alanda 53 kontenjan ve doktora düzeyinde 40 alanda toplam 51 kontenjan ayrılmasına karar vererek tarafımızı bilgilendirmiştir.

KKTC kontenjan alan ve üniversiteleri 2020-2021 ÖSYM kılavuzunda yer alacaktır. Üniversitelerin bünyesinde yaşanacak değişikliklerden dolayı YÖK kontenjanlarda birtakım değişikliklere gidebilir. Kontenjanlar belirlenirken Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Devlet Planlama Örgütü ile ortak çalışma yapıp kontenjan talepleri yapılmıştır.

YKS 1.Oturum Temel Yetenek Testi(TYT) 27 Haziran 2020 Cumartesi saat 10:15’te; YKS 2.Oturum Alan Yeterlilik Testi(AYT) 28 Haziran 2020 Pazar saat 10:15’te; YKS 3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran 2020 Pazar öğleden sonra 15:45’te gerçekleştirilecektir.”

(RÇ/ŞEB) LİSTLER EKTEDİR

2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA LİSANS SEVİYESİNDEKİ KONTENJANLAR SIRA NO LİSANS ALANI KONTENJAN SAYISI ÜNİVERSİTE ADI 1 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2 AKTÜERYA 2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 3 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ 1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 4 ANTROPOLOJİ 1 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5 ARKEOLOJİ 2 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 6 BİYOLOJİ (İNGİLİZCE) 2 ODTÜ (ANKARA) 7 BİTKİ KORUMA 1 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 8 BİYOKİMYA 1 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 9 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 10 BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 11 BANKACILIK VE FİNANS 1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 12 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 13 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 2 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 14 BİYOLOJİ 1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 15 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 2 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 16 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 2 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 17 BİYOTEKNOLOJİ 1 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 18 CANLANDIRMA FİLMİ TASARIM VE YÖNETİMİ 2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 19 ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 20 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 21 ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI 1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 22 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 23 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ 3 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)(2)-SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (1) 24 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ 1 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) 25 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 26 ERGOTERAPİ 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 27 ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 28 EKONOMİ (İNGİLİZCE) 1 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 29 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 30 EKONOMETRİ 1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 31 EKONOMİ VE FİNANS 1 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 32 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1 ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ 33 ENDÜSTRİYEL TASARIM 1 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 34 FİZİK (İNGİLİZCE) 2 ODTÜ (ANKARA) 35 FELSEFE (İNGİLİZCE) 1 ODTÜ (ANKARA) 36 FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) 1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 37 FELSEFE 1 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 38 FİLM TASARIM VE YAZARLIK 1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 39 FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 40 GAZETECİLİK 1 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 41 GERONTOLOJİ 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA 42 GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ 1 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 43 GIDA MÜHENDİSLİĞİ 1 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 44 HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (1) - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (1) 45 HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ 1 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 46 HAVACILIK YÖNETİMİ 1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 47 İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI (İTALYANCA) 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 48 İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 49 İSTATİSTİK 2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 50 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 51 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 1 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 52 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 53 İKTİSAT 2 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 54 JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA 55 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA 56 KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) 1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 57 KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 58 KURGU SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ 1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 59 KİMYA (İNGİLİZCE) 2 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 60 KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 1 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 61 KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI 1 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 62 LOJİSTİK YÖNETİMİ 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 63 MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ALMANCA) 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 64 MODA TASARIMI 2 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 65 MADEN MÜHENDİSLİĞİ 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA 66 MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 67 MATEMATİK (İNGİLİZCE) 1 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 68 MEDYA VE İLETİŞİM 2 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 69 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 70 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 71 MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 1 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 72 MALİYE 1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 73 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 1 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 74 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 3 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 75 MUHASEBE 1 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 76 MÜTERCİM TERCÜMANLIK (FRANSIZCA) 1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 77 NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 78 NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ 1 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 79 ODYOLOJİ 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 80 OPTİK VE AKUSTİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 1 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 81 ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ 1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 82 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 83 PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 84 PİLOTAJ 3 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 85 RUS DİLİ VE EDEBİYATI (RUSÇA) 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 86 SAĞLIK YÖNETİMİ 1 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 87 SERMAYE PİYASASI 1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 88 SOSYOLOJİ (İNGİLİZCE) 1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 89 SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 1 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 90 SOSYOLOJİ 1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 91 SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ 2 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 92 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 1 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 93 SOSYAL HİZMET 2 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 94 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 95 TARİH (İNGİLİZCE) 1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 96 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 1 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 97 TARIM EKONOMİSİ 1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 98 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ 1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 99 TARLA BİTKİLERİ 1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 100 TIP (İNGİLİZCE) 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (2) - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (2) 101 TIP FAKÜLTESİ 10 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (1) -ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)(1) - BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (1) - ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (1)- İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (1)- İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (1)- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)(1) - PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)(1)- MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (1) - KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (1) 102 TIP MÜHENDİSLİĞİ 2 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 103 TURİZM REHBERLİĞİ 2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 104 UÇAK GÖVDE MOTOR BAKIM 2 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 105 UÇAK MÜHENDİSLİĞİ 3 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 106 UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ 2 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 107 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ 4 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 108 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 109 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ 1 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 110 YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 111 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 5 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2)- MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(3) 112 YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ 1 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 113 ZOOTEKNİ 2 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) TOPLAM 170

2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEK LİSANS SEVİYESİNDEKİ KONTENJANLAR

Sıra No Yüksek Lisans Alanı Kontenjan Sayısı Üniversite Adı 1 Aktüerya Bilimleri 3 ODTÜ (2) Hacettepe (1) 2 Aktüerya ve Risk Yönetimi 1 Karabük 3 Avrupa Birliği Hukuku 1 Marmara 4 Beslenme ve Diyetetik 1 Sağlık Bilimleri 5 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 Ege 6 Deniz Hukuku 2 Ankara 7 Dil ve Konuşma Terapisi 3 Hacettepe(1) ,Anadolu(1), Ankara Yıldırım Beyazıt (1) 8 Epidemiyoloji 1 Ankara 9 Finansman 2 Ankara Hacı Bayram Veli 10 Fiziki Coğrafya 1 Ankara 11 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Kütahya Sağlık Bilimleri 12 Gelişim Psikolojisi 2 Bolu Abant İzzet Baysal 13 Gerontoloji 1 Akdeniz 14 Geoteknik 1 Yıldız Teknik 15 Güneş Enerjisi 1 Ege 16 Halk Sağlığı Hemşireliği 1 Manisa Celal Bayar 17 Hastane Enfeksiyonları Hemşireliği 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam 18 Harita Mühendisliği 1 Aksaray 19 Hemşirelik 1 Ondokuz Mayıs 20 İnteraktif Medya Tasarımı 1 Yıldız Teknik 21 Kadın Çalışmaları 1 Manisa Celal Bayar 22 Kamu Hukuku 1 Kırıkkale 23 Klinik Psikoloji 2 Dokuz Eylül (1), Bolu Abant İzzet Baysal (1) 24 Kriminalistik 1 Bursa Uludağ 25 Kültürel Mirası Koruma 1 ODTÜ 26 Maliye 2 Süleyman Demirel (1), Sivas Cumhuriyet (1) 27 Muhasebe ve Denetim 1 Bursa Uludağ 28 Muhasebe ve Finansman 1 Kocaeli 29 Nüfusbilim 1 Hacettepe 30 Özel Eğitim 1 Eskişehir Osmangazi 31 Özel Hukuk 1 Kocaeli 32 Psikiyatri Hemşireliği 2 Atatürk(1), Sivas Cumhuriyet (1) 33 Sağlık Hukuku 1 Ankara Yıldırım Beyazıt 34 Sosyal Araştırma Yöntemleri 1 Hacettepe 35 Su Politikaları ve Güvenliği 2 Ankara 36 Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri 1 Burdur Mehmet Akif Ersoy 37 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 1 Trakya 38 Yapı Mekaniği 1 ODTÜ 39 Yeni Medya 1 Ankara Hacı Bayram Veli 40 Yönetim ve Organizasyon 2 Çukurova(1), Niğde Ömer Halisdemir(1) 41 Yönetim ve Strateji 1 İstanbul TOPLAM 53

Not: KKTC Kontenjanları 2014 yılından itibaren ÖSYM'nin tercih kılavuzunda resmi olarak yer almaktadır. ÖSYM kılavuzunda YÖK birtakım değişikliklere gitme hakkına sahiptir.

2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA DOKTORA SEVİYESİNDEKİ KONTENJANLAR

Sıra No Doktora Alanı Kontenjan Sayısı Üniversite Adı 1 Adli Psikoloji 2 Ankara 2 Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi 1 Ege 3 Beslenme ve Diyetetik 1 Sağlık Bilimleri 4 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 Dokuz Eylül 5 Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği 1 Karadeniz Teknik 6 Eczacılık Farmakoloji 1 Erciyes 7 Farmakognozi 1 Mersin 8 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Muğla Sıtkı Koçman 9 Gelişim Psikolojisi 1 Ege 10 Gerontoloji 1 Akdeniz 11 Halk Sağlığı Hemşireliği 1 Marmara 12 Hemşirelik 1 Marmara 13 Kanser Biyolojisi ve İmmünolojisi 1 Ege 14 Kanser Genetiği 1 İstanbul 15 Kanser Biyokimyası 1 İstanbul 16 Klinik Psikoloji 1 Aydın Adnan Menderes 17 Kriminalistik 1 Atatürk 18 Kültürel Mirası Koruma 1 ODTÜ 19 Medikal Fizik 1 Dokuz Eylül 20 Moleküler Biyoloji ve Genetik 3 Dokuz Eylül (1), Yıldız Teknik (2) 21 Nüfusbilim 2 Hacettepe 22 Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları 1 Ankara 23 Onkoloji Biyoloji ve İmmünoloji 1 İstanbul 24 Ortodonti 2 İzmir Katip Çelebi(1), Süleyman Demirel (1) 25 Özel Eğitim 2 Anadolu(1), Bolu Abant İzzet Baysal (1) 26 Özel Hukuk 1 Kırıkkale 27 Pedodonti 2 Aydın Adnan Menderes 28 Periodontoloji 2 İzmir Katip Çelebi 29 Psikiyatri Hemşireliği 1 Düzce 30 Psikoloji 1 Bursa Uludağ 31 Sosyal Araştırma Yöntemleri 1 Hacettepe 32 Temel Onkoloji 1 Dokuz Eylül 33 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 1 Akdeniz 34 Translasyonel Onkoloji 1 Dokuz Eylül 35 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 1 Ankara 36 Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi 1 Tekirdağ Namık Kemal 37 Veteriner İç Hastalıkları 1 Hatay Mustafa Kemal 38 Veteriner Doğum ve Jinekoloji 1 Burdur Mehmet Akif Ersoy 39 Yazılım Mühendisliği 2 Fırat 40 Zihin Engelliler Eğitimi 2 Anadolu TOPLAM 51