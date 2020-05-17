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"Konaklama sektöründe alınacak önlemler belirlendi"

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Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, Covid-19 öncesi ve sonrası konaklama sektöründe alınacak önlemleri; Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile birlikte belirlediklerini, alınan kararlarda mutabakata vardıklarını söyleyerek, önümüzdeki hafta tüm detayları kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

"Konaklama sektöründe alınacak önlemler belirlendi"

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı. Üstel programda turizm sektörü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Üstel, Covid-19 öncesi ve sonrası konaklama sektöründe alınacak önlemleri; Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile birlikte belirlediklerini, alınan kararlarda mutabakata vardıklarını söyleyerek, önümüzdeki hafta tüm detayları kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.
“OTELLERDE ÇALIŞAN PERSONEL EĞİTİLECEK”
Hazırlanan kuralların tüm konaklama sektöründe çalışan personele eğitim verilerek uygulanacağını ifade eden Üstel, hijyen ve güvenlik protokolü hazırlanarak, konaklama tesislerini sertifikalandıracaklarını belirtti. 
Sadece eğitim ve denetlemeden geçen tesislerin sertifikalandırılacağını söyleyen Üstel, sertifikayı almaya hak kazanmayan tesislerin ise açılamayacağını vurguladı.
Büyük otel ve turistik tesisleri yüzde yüz dolulukla çalışamayacağını, tesiste yoğunluk yaşanmayacak şekilde daha az müşteri kabul edeceğini belirten Üstel, önceliğin sağlıklı ve güvenli bir konaklama olduğunu söyledi.
Yurt dışında covid-19 salgınının hala daha devam ettiğini anlatan Üstel, sektörün iç turizm ile nefes almaya başlayacağını, yurt dışındaki gelişmelere göre yeni kararlar da üreteceklerini kaydetti
“OTELLERDE TEK KULLANIMLIK MALZEMELER KULLANILACAK”
Üstel, otellerde tek kullanımlık malzemeler kullanılması, ortak kullanım olmaması, otel girişinde dezenfektanlı paspas, ateş ölçer ve resepsiyonda görevli personel ile müşteriler arasında şeffaf paravan konulması gibi birçok önlem olacağını, tesislerin ise Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından rutin olarak denetleneceğini söyledi.
Hidrojen Peroksit ile tesislerin sürekli dezenfekte edileceğini vurgulayan Üstel, otele giren her müşterilerin ve valizlerinin de belirli dezenfektan işlemlerinden geçeceğini kaydetti.
Havaların ısınması ile vatandaşların plajlara gitme eğilimi olduğunu belirten Üstel, 20 Mayıs’ta halk plajlarının açılacağını, haziran ayı içerisinde ise otellere ait plajları açacaklarını kaydetti.
“ÖNCELİK YURT DIŞINDA KALAN VATANDAŞLARIMIZIN”
Ülkenin 1 Haziran’a kadar hava sahasının kapalı olduğunu dile getiren Üstel, 1 Haziran’dan sonra öncelikle yurt dışında kalan ve ikameti Kuzey Kıbrıs’ta bulunan KKTC vatandaşlarının getirilmesinin gündemde olduğunu söyledi. 
Üstel, daha sonra KKTC vatandaşı olup yurt dışında ikamet eden kişilerin getirilebileceğini, ardından ise KKTC’de evi bulunun üçüncü ülke vatandaşlarının ülkeye getirilmesi yönünde düşüncelerinin olduğunu belirtti.
Hayatın normale dönebilmesi için tedbiri hiçbir zaman elden bırakmadan herkesin duyarlı davranması gerektiğini söyleyen Üstel, bir süre daha bu virüs ile yaşamayı öğrenmek gerektiğini kaydetti.

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