banner107
Burçlar yalnızken ne yapabilir
Burçlar yalnızken ne yapabilir
38 0
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
85 0
Yeni bir gezegenin doğumu
Yeni bir gezegenin doğumu
27 0
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
41 0
İngiltere penaltılarla son çeyrek finalist
İngiltere penaltılarla son çeyrek finalist
46 0
MTG, hızlı başladı
MTG, hızlı başladı
109 0
Yılın başarılıları taçlandırıldı
Yılın başarılıları taçlandırıldı
71 0
Görneç şahlanacak
Görneç şahlanacak
373 0
banner82
banner147

Komşu kavgasının cezasını köpekler çekti

banner27

Komşu kavgasının cezasını köpekler çekti
banner137

Nergisli’de komşular arası yaşanan problem köpeklerin ölümü ile son buldu. İddialara göre iki komşu arasında yaşanan kavga üzerine komşusuna kızan şahıs hıncını köpeklerden aldı. Bir facebook kullanıcısının paylaşımında yaşanan bu görüntüler kan dondurdu. Paylaşımda 4 köpeğin cansız bedeni gözler önüne serildi.


Hayvanlara yapılan bu eziyete Altın Patiler Derneği tepki gösterdi.
Dernek asbaşkanı Ülkü Curcioğlu "biz artık yorulduk, hayvan yasası yetersiz çıkarın artık bu yasayı" diye yetkililere seslendi.

Arabayla vur kaç ceza yok, zehirle ceza yok, hala yasada hayvanlar için “MAL” diye geçer düzenleme yok diyerek tepkisini dile getiren Curcioğlu hapis cezası beklediklerini ifade etti
En son Lapta’da bir köpeğin av tüfeği ile vurulduğunu onu tedavi ettiklerini ve sonra yuvaladıklarını ancak bu seferde zehirlenerek öldürüldüğünü belirten Ülkü Curcioğlu, "bunlar bizim çocuklarımız sahip çıkmalıyız" dedi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.