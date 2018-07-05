Komşu kavgasının cezasını köpekler çekti

Nergisli’de komşular arası yaşanan problem köpeklerin ölümü ile son buldu. İddialara göre iki komşu arasında yaşanan kavga üzerine komşusuna kızan şahıs hıncını köpeklerden aldı. Bir facebook kullanıcısının paylaşımında yaşanan bu görüntüler kan dondurdu. Paylaşımda 4 köpeğin cansız bedeni gözler önüne serildi.



Hayvanlara yapılan bu eziyete Altın Patiler Derneği tepki gösterdi.

Dernek asbaşkanı Ülkü Curcioğlu "biz artık yorulduk, hayvan yasası yetersiz çıkarın artık bu yasayı" diye yetkililere seslendi.

Arabayla vur kaç ceza yok, zehirle ceza yok, hala yasada hayvanlar için “MAL” diye geçer düzenleme yok diyerek tepkisini dile getiren Curcioğlu hapis cezası beklediklerini ifade etti

En son Lapta’da bir köpeğin av tüfeği ile vurulduğunu onu tedavi ettiklerini ve sonra yuvaladıklarını ancak bu seferde zehirlenerek öldürüldüğünü belirten Ülkü Curcioğlu, "bunlar bizim çocuklarımız sahip çıkmalıyız" dedi.