Kolej sınavı yarın yapılıyor

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlâhiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında gerçekleşecek.



Sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış 2 bin 107 öğrencinin katılması bekleniyor.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları bakanlığın resmî web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucuyla değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.



“Kolej sınav sistemi travma yaşatıyor”

KTÖS, kolejlere girişte uygulanan yarışmacı sınav sisteminin 50 yıldır sürdüğüne ve çocuklara telafisi mümkün olmayacak travmalar yaşattığına dikkat çekti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), kolejlere girişte uygulanan sınav sistemini eleştirdi.

KTÖS Eğitim Sekreter Yardımcısı Mustafa Gelener yaptığı yazılı açıklamada, mevcut giriş sisteminin, çağ nüfusunun ancak yüzde 15’ine kolejlere kayıt hakkı verdiğini belirtti. Gelener, KTÖS’ün, çağ nüfusunun yüzde 15’inin başarılı, yüzde 85’inin başarısız ifade edileceği bir kolej giriş sınav sistemi yerine, çocukların gelişim, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir ölçme değerlendirme modeli arzu ettiğini vurguladı.

Gelener, kolejlere girişte uygulanan yarışmacı sınav sisteminin 50 yıldır süregelen ve kalıcı çözüm üretilemeyen bir sorun olarak durmaya devam ettiğini savundu. Gelener, “Eğitim Bakanlığının birincisini 1975 yılında düzenlediği ve bugüne kadar toplamda beş defa yapılan eğitim şuralarının tümünde bu yarışmacı giriş sınavlarının kaldırılması yönünde karar üretilmiş olmasına rağmen eğitimi yönetenler bu soruna hala daha çağdaş bir çözüm getirememişlerdir” dedi.

Mustafa Gelener, “Dörtlü koalisyonun hükümet programında ‘ölçme ve değerlendirme sistemi yarışmacı sınavlara endeksli olmaktan çıkarılıp yeniden düzenlenecektir’ denmesine rağmen 2018-2019 akademik yılında da kolej giriş sınavlarıyla ilgili bir değişim ortaya konmamıştır” ifadesini kullandı.

“Mevcut kolej giriş sınav sistemi, eğitim sistemi içerisinde ve okullarda yarattığı sorunlar yanında önemli sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir” şeklinde devam eden Gelener, sosyal ve ekonomik olarak farklı sınıfta olan öğrenciler arasında yaratılan fırsat eşitsizliğinin ciddi bir toplumsal sorun olduğunu kaydetti.

Mustafa Gelener, mevcut giriş sisteminin dershane ve etüt merkezleri ile iç içe geçmiş eğreti bir yapı haline geldiğini, eğitimin alınıp satıldığı büyük bir pazar yarattığını belirtti. Gelener, sınavda kullanılan çoktan seçmeli test yönteminin öğrencilerin belli bir konu üzerinde düşünme, düşündüklerini yazılı ve sözlü olarak ifade etme, yaratıcılıklarını ortaya koyma, eleştirel düşünme, yorumlama, çözümleme ve konu üzerinde değerlendirmelerde bulunmasına olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Gelener, mevcut sınav sisteminin, özellikle şehir merkezlerinde, eğitimde yozlaşmaya neden olduğunu, öğretmenliği teknisyenliğe çevirdiğini ve çocuklara telafisi mümkün olmayacak ölçülerde travmalar yaşattığını kaydetti.

Mustafa Gelener açıklamasında şunları kaydetti:

“Yabancı dil öğretimine ağırlık veren kolej müfredatı devam etmelidir ve kamusal eğitim içerisinde yaygınlaştırılarak daha fazla çocuğumuzun bu fırsata ulaşması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Öğrencilerimizin kolejlere ve kolej müfredatına geçişi için çağdaş ve bilimsel düzenlemeler hayata geçirilmeli; kolej müfredatı çağ nüfusunun daha yüksek oranda ulaşabileceği bir şekilde yaygınlaştırılmalıdır. Böylesi yarışmacı bir düzen içerisine itilen, bu düzende var olmak için çaba harcayan ve stres altında ezilen çocuklarımız toplumsal utancımız olmalıdır. KTÖS, mevcut kolej giriş sistemine alternatif yöntemleri tüm paydaşların katılımıyla tartışmaya ve çocuklarımızın yarışacağı değil eşit şekilde ulaşabileceği bir kolej giriş sistemi yaratmaya hazırdır”

Gelener, KTÖS’ün çocukların yarışacağı değil, eşit şekilde ulaşabileceği bir kolej giriş sistemi yaratmaya hazır olduğunu ifade etti.