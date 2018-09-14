Kolej kitapları ateş pahası

8'inci sınıf kolej öğrencisi için alınan 8 adet ders kitabının maliyeti bin 100 TL’yi buldu

Kolejde okuyan öğrencilerin kitap fiyatları cep yakıyor.

8'inci sınıf kolej öğrencisi için alınan kitapların fiyat fişi görenleri hayrete düşürüyor.

Haberkıbrıs’ın haberine göre Sosyal Medya’da paylaşılan fotoğrafta 8'inci sınıf kolej öğrencisi için alınan 8 adet ders kitabının Bin 101 TL olduğu görülüyor.

Söz konusu fotoğrafın altına yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

“Benim kızım da kolej 9.sınıf daha almadık kitapları. Gerçekten sinirlerim bozuldu artık. Daha devlet okulu, özel okul da değil!

Biz de ayni 8.sınıf kolej kitaplarının sadece 6 tane kitabına 600 TL ödedik ki daha birçok kitabı da eksik”