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Kolan’dan gazetecilere sağlık indirimi

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Kolan British Hospital, Gazeteciler Cemiyeti üyelerine ve birinci derece yakınlarına sağlık hizmetlerinde indirim sağlayacak

Kolan’dan gazetecilere sağlık indirimi
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti ile Kolan British Hospital arasında protokol imzalandı.

Protokol uyarınca Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve birinci derece yakınları Kolan British Hospital’den indirimli  yararlanabilecek

 Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, Kolan British Hospital Direktörü Dr. Mehmet Baş ve Kolan British Hospital Başhekimi Dr. Harun Gülmez arasında dün gerçekleştirilen toplantıda  Reşat Akar ve Hastane yönetimi arasında  protokol imzalandı.

Buna göre,  Gazeteciler Cemiyeti üyelerine muayene ücretlerinde yüzde 20, ameliyatlık durumlarda yüzde 15, üyelerin birinci derece yakınlarına ise muayene ücretlerinde yüzde 15, ameliyatlarda da yüzde 10 indirim sağlanacak. 

Protokol, KKTC’nin yanı sıra, Türkiye’deki  Kolan hastanelerinde de geçerli olacak.

 Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar,  sağlığın  önemli bir olay olduğunu ve medya mensuplarının bir kısmının, çok ağır şartlarda ve stresli yaşadıklarına dikkat çekerek, yaşanan ve yaşanabilecek  sağlık sorunları karşısında bir miktar da olsa indirim haklarından yararlanmanın üyeleri için sevindirici olacağını belirtti.

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