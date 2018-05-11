Kolan’dan gazetecilere sağlık indirimi

Kolan British Hospital, Gazeteciler Cemiyeti üyelerine ve birinci derece yakınlarına sağlık hizmetlerinde indirim sağlayacak

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti ile Kolan British Hospital arasında protokol imzalandı.

Protokol uyarınca Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve birinci derece yakınları Kolan British Hospital’den indirimli yararlanabilecek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, Kolan British Hospital Direktörü Dr. Mehmet Baş ve Kolan British Hospital Başhekimi Dr. Harun Gülmez arasında dün gerçekleştirilen toplantıda Reşat Akar ve Hastane yönetimi arasında protokol imzalandı.

Buna göre, Gazeteciler Cemiyeti üyelerine muayene ücretlerinde yüzde 20, ameliyatlık durumlarda yüzde 15, üyelerin birinci derece yakınlarına ise muayene ücretlerinde yüzde 15, ameliyatlarda da yüzde 10 indirim sağlanacak.

Protokol, KKTC’nin yanı sıra, Türkiye’deki Kolan hastanelerinde de geçerli olacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, sağlığın önemli bir olay olduğunu ve medya mensuplarının bir kısmının, çok ağır şartlarda ve stresli yaşadıklarına dikkat çekerek, yaşanan ve yaşanabilecek sağlık sorunları karşısında bir miktar da olsa indirim haklarından yararlanmanın üyeleri için sevindirici olacağını belirtti.