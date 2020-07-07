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Kolan için verilen fiyatı karşılayamayız

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Başbakan Tatar, pandemi hastanesi olarak düşünülen Kolan Hastanesi için devlete verilen fiyatı karşılamalarının mümkün olmadığını, hizmet değerinin 40 milyon olduğunu ancak hastane sahiplerinin buna yanaşmadığını kaydetti

Kolan için verilen fiyatı karşılayamayız

 

Mecliste konuşan Başbakan Ersin Tatar, ülkenin olağanüstü bir durumdan geçtiğine işaret etti.
Tabipler Birliği’nin mahkeme başvurusuna değinen Tatar, Güney’e geçişler konusunda bir girişimde bulunulmazken neden 1 Temmuz konusunda böyle bir girişimde bulunulduğunu sordu. 
“Acaba bunun altında ne var? Neden bu aşamada mahkemeye gidiliyor?” diye soran Tatar, önceki gün alınan kararlara işaret ederek “İşin özünde pek değişen bir şey yok” dedi. 
Hükümetin her zaman uzmanları dinlediğini ancak son sözün hükümet tarafından söylendiğini ifade eden Başbakan Tatar, Sağlık Bakanlığı’nın bunun dışında bir karar almasının düşünülemeyeceğini anlattı.
Açılımın kontrollü şekilde sürdüğünü dile getiren Tatar, halkı paniğe sokmanın doğru olmadığını kaydetti. 
Başbakan Tatar’ın diğer ülkeleri örnek vermesi ve Güney Kıbrıs’ın çok yakında İngiltere’ye kapılarını açacağını söylemesi üzerine Meclis’te tartışma yaşandı. Tatar bu açılım sonrası Güney Kıbrıs’ta bulaş olaylarının artabileceğini söyledi. 
Panemi hastanesi projesi üzerinde çalışıldığını ancak zamana ihtiyaç olduğunu dile getiren Tatar, GAÜ’den devralınan hastaneye işaret ederek her gün takip etmelerine rağmen hala burada ihaleye çıkılmadığını söyledi. 
Kendisine gelen bilginin Kolan Hastanesi’nin ihtiyacı karşılayacağı yönünde olduğunu anlatan Tatar, öte yandan verilen fiyatı karşılamalarının mümkün olmadığını, hizmet değerinin 40 milyon olduğunu ancak hastane sahiplerinin buna yanaşmadığını kaydetti. 
Tatar, makul bir fiyattan kiralamanın da gündemde olduğunu söyledi, bu konuda da bir rayiç bedel belirlediklerini anlattı. 
 

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