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Kolan Hastanesi’ne kıyak mı?

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Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden, başta kalp damar hastaları olmak üzere birçok hastanın hastane doktorları aracılığıyla Kolan Hastanesi’ne sevk edildiği ve hastaların Kolan’da yine devlet hastanesi doktorları tarafından tedaviye alındığı ortaya çıktı

Kolan Hastanesi’ne kıyak mı?
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Buna benzer bir şekilde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden Türkiye’deki bazı hastanelere yapılan hasta sevklerine bazı doktorların aracılık ettiği ve hatta doktorların da hastalara eşlik ederek Türkiye’ye götürdüğü ifade edildi 

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden, başta kalp damar hastaları olmak üzere birçok hastanın Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görevli doktorlar aracılığıyla Kolan Hastanesi’ne sevk edildiği ve hastaların Kolan’da yine devlet hastanesi doktorları tarafından tedaviye alındığı ortaya çıktı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde anjiyo, bypass ve buna benzer birçok ameliyatın yapılmasına olanak varken söz konusu hastaların Kolan’a sevk edilmeye başlanması, akıllara “Kolan’a kıyak mı yapılıyor?” sorusunu getirdi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde, hasta sevkine onay veren kurulun yine söz konusu hastaların doktorlarından oluştuğu ve sevk onayını da aynı doktorların verdiği öğrenildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalp ameliyatlarının bugüne kadar sorunsuz şekilde yapılması ve bu ameliyatların gerçekleşmesi için herhangi bir tıbbi donanım eksikliği olmamasına rağmen bu sevklerin yapılmaya başlanması, kamuda görevli bazı doktorlarının özel sektörle işbirliği içerisinde olduğunu ortaya çıkardı.

Yine elde edinilen bilgilere göre buna benzer bir şekilde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden Türkiye’deki bazı hastanelere yapılan hasta sevklerine bazı doktorların aracılık ettiği ve hatta doktorların da hastalara eşlik ederek Türkiye’ye götürdüğü ifade edildi.

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