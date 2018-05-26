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Kocareis-Venüs Otel arasında sahil temizliği yaptılar

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Kocareis-Venüs Otel arasında sahil temizliği yaptılar
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Her Daim Dostlar grubu, bu sabah Kocareis-Venüs Otel arasında sahil temizliği yaptı.

Her Daim Dostlar Sözcüsü Yusuf Şentuğ yaptığı yazılı açıklamada, farkındalık oluşturma konusunda oldukça yol aldıklarını, kamyonet dolusu çöp topladıkları bölgeden bu sabah sadece 41 torba çöp toplamalarının bunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Şentuğ, hedeflerinin mavi bayrak kriterlerini ülkedeki bütün sahillerde uygulatmak olduğunu belirterek, 33 maddeden oluşan plajlar için mavi bayrak kriterlerini hatırlattı.

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