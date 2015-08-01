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Kobaneli çocuklara oyuncak yağıyor

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Gençlik Örgütü, Kobaneli çocuklara oyuncak göndermek üzere başlattıkları kampanyanın toplumun her kesiminden destek gördüğünü...

Kobaneli çocuklara oyuncak yağıyor
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Gençlik Örgütü, Kobaneli çocuklara oyuncak göndermek üzere başlattıkları kampanyanın toplumun her kesiminden destek gördüğünü kaydetti.
“Suruç Katliamı” kınadığını vurgulayan Gençlik Örgütü, halka “kampanyaya destek verin” çağrısı da yaptı.
“Bağımsızlık Yolu” üyeleri de CTP-BG Genel Merkezi’ne giderek oyuncak bağışında bulundu.

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