KKTF'den SOS Çocuk Köyü derneğine yardım kampanyası

Dunlop Kuzey Kıbrıs Genel Distribütörü Anıl Spor sponsorluğunda gerçekleşen “Evde Tenis videosu çekin, KKTF sayfamıza gönderin” yardım kampanyası geçtiğimiz hafta sona erdi.

Kıbrıs Tenis Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, içinden geçilen zor dönemde ihtiyaçlılara yardım amaçlı kampanyada 4 bin TL toplandı.

Kampanyada toplanan ücretin tamamı SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter’e KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu tarafından taktim edildi.