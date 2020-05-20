KKTF'den açılım sürecine eleştiri

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF), hükümetin tenis, golf, yüzme, atıcılık gibi branşların açılması konusunda karar üretmemesini eleştirdi.

Federasyon, “Riskli sektörler ve hizmetler açılmasına rağmen sporun açılmaması camiamızı hayal kırıklığına uğrattı. Bu kabul edilebilir bir karar değil. Talebimiz en kısa sürede bu yanlıştan dönülmesi” açıklamasında bulundu.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, “Spor faaliyeti sürdürürken ülke gençliğine hizmet eden kulüplerimiz, aynı zamanda istihdam da sağlayan işletmelerdir. Anlamsız şekilde açılmayan faaliyetlerden dolayı ciddi maddi kayıp yaşanıyor, çalışanlar geçim sıkıntısı çekiyor. Talebimiz en kısa sürede bu yanlıştan dönülmesidir” denildi.



Açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Dünyada covid-19 salgını çok daha kötü durumda ancak tenis ve golf gibi bireysel açık hava spor branşları kısa süreli kapandı veya hiç kapanmadı. 18 Mayıs’ta gerçekleşen Bakanlar Kurulu’nda, bizler de bu konuda açılım bekliyorduk.

Spor Dairemiz ile yaptığımız görüşmelerden sonra, uzmanlardan oluşan sağlık kurulumuzla tenisin başlaması için bir takım önlemler aldık. Bu önlemleri Spor Dairemiz ile de paylaştık.

Covid -19 gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda siyasi erkin de tenis, golf, yüzme, atıcılık gibi branşların açılması konusunda içimizi rahatlatan görüşleri olmasına rağmen, ne yazık ki çok daha tehlikeli sektörler ve hizmetler açıldı, spor açılmadı. Bu camiamızda hayal kırıklığı yarattı. Bu karar kabul edilebilir değildir. Talebimiz en kısa sürede bu yanlıştan dönülmesidir.”