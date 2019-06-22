“KKTC’yi bilişim adasına çevireceğiz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “KKTC’yi bir bilişim adasına dönüştürme hedefini bu dönem hayata geçireceğiz” dedi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yeni dönemde "Bilişim Adası" hedefini canlandıracaklarını ve hayata geçireceklerini söyledi.

Taçoy, III. KKTC Kobi Zirvesi’nde İnovasyon ve Bilişim konusunda konuşma yaptı.

Taçoy, İnovasyon ve bilişimin hem bakanlık için hem de kişisel olarak kendisi için büyük önem arz ettiğini belirterek, şöyle devam etti.

"Daha önceki bakanlık dönemlerimde adada bir ilk gerçekleştirerek KKTC’yi nasıl bilişim adası haline getirebiliriz diye çok geniş katılımlı bir organizasyon ile çalıştaylar düzenledik. Bu çalışmalar sonucunda ortaya konulan KKTC’yi bir Bilişim Adasına dönüştürme hedefini bu dönem canlandıracağız ve hayata geçireceğiz.

Yeni Bakanlığım döneminde YAGA-KOBİGEM gibi yetkin bir ekiple açtığımız bu yolda birlikte yürüyeceğimizi bilmek beni daha da heyecanlandırıyor.

Bilişim ve inovatif girişimciliğin gelişmesinde üniversiteler ile özel sektör iş birliğinin geliştirilmesi öncelikli hedeflerimizden biridir. Bu buluşmayı sağlayıp uyumlu bir sinerji oluşturacağız."

Taçoy, Hedefleri arasında bir yandan öğrencilerin kendi kapasitelerini artırabilmesi için yapılacak çalışmalar varken, bir yandan da öğrencilerin daha farklı imkânlardan yararlanacağı araştırma, geliştirmenin daha ileriye taşınabileceği imkânları üniversitelere sağlamak istediklerini kaydetti.

Taçoy, buna ek olarak, Teknoparkları daha da gelişmiş konuma getirerek onların verecekleri hizmetleri kolaylaştıracaklarını belirterek, bu alandaki mevzuat çalışmaları; AR-GE ve Tasarım Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasalarının yeniden düzenlendiğini söyledi.

Bu yasalar ile ilgili komite çalışmalarında bizzat bulunmuş biri olarak, dün ve bu gün yapılan çalışmalar rehberliğinde, çıkacak yol haritasında bu yasaları tekrardan revize etmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Taçoy, şöyle devam etti:

"Dün, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen program ve projeleri geliştiren ve bu konuda pek çok başarıya imza atan KOSGEB, TOBB, TİM, HABİTAT ve TİKAD gibi kurumların çok değerli temsilcileri ile ülkemizin iş insanlarının, sivil toplum, üniversite ve kamudan gelen temsilcilerin katılımı ile bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Dün yapılan çalıştayın sonuçları bize önümüzdeki dönem istediğimiz noktaya ulaşmamız için rehberlik yapacaktır. Türkiye’den ve ülkemizden paydaşlarının desteği ile gerçekleşmesi çalışmaya ayrı bir önem katmış ve bizi çok mutlu etmiştir.

Bu gün ise, bu alanda yaptıkları ile kendini ispatlamış çok değerli katılımcıların yer alacağı paneller ile KKTC’de Bilişim ve İnovatif Girişimciliğin stratejik yol haritasını çıkarmak için emek verilecektir.

İki gündür devam eden çalışmalar bir başlangıçtır, burada görev alanların sorumlulukları sona ermemiştir. Belirlenen hedeflere adım adım emek vererek ulaşacağız. Gerekli adımların atılabilmesi için tüm paydaşların aktif katılımına ihtiyaç vardır."

Ekonomi Bakanı Taçoy, Hedeflerinin net olduğunu da belirterek, hedeflerini şöyle açıkladı:

"İnovatif Bilişim Girişimcilerinin kaynaklara ve pazarlara erişimi kolaylaştırılacak. Girişimcilerinin Yetkinliklerini geliştirecek eğitim altyapısı oluşturacak.

İnovatif Bilişim Girişimciliğinin gelişiminde özel sektör katılımı sağlanacak.

Kamunun, bu alanda etkin bir şekilde katkı koyması sağlanacak.

Gerekli altyapı yatırımları yapılacak. Bilişim ve inovatif girişimciliğin gelişmesinde Üniversite – Sanayi iş birliği oluşturulacak."

Taçoy, bu başlıklar altında Türkiye’nin gücünü arkalarında görmenin kendisini daha da mutlu ettiğini, umutlandırdığını ve gururlandırdığını söyledi.