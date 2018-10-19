KKTC’ye tekrar gelmemiz için neden doğdu

YDÜ’deki Araba Müzesi ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 180 kişilik Alman turist grubunu ağırladı. Almanlar, iki müzeye de hayran kaldı

NBK Touristic Genel Müdür yardımcısı Serdar Sevinç, “KKTC'ye gelirken böyle bir koleksiyonla karşılaşacağımızı hayal bile edemezdik. Buraya tekrar gelmemiz için bir neden doğdu” dedi

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde müzeler bölgesinde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 180 Kişilik Alman turisti ağırladı.

NBK Touristic ve tarafından düzenlenen Kültür Turizmi kapsamında Almanya’dan adamıza gelen 180 kişilik turist kafilesinin Kıbrıs Araba Müzesi ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret ettikleri belirtildi.

NBK Touristic Genel Müdür yardımcısı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti operasyon sorumlusu Serdar Sevinç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, NTL- Northern Travel Limited iş ortaklığında 5 yıldır 9 ülkeyi kapsayan Batı Avrupa'dan yaklaşık 250 bin 65+ yaş grup misafiri adanın en sakin Ekim-Mayıs dönemlerinde getirdiklerini belirterek Kültür Turizmi yaptıklarını ve tüm ören yerlerini gezdiklerini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içersinde bulunan müzeler bölgesine bu bağlamda olumlu düşüncelerle ilk kez turist kafilesi getirdiklerini belirten Sevinç, “Lefkoşa turumuzun içine entegre etmiştik olumlu sonuçlar alacağımızı tahmin ediyorduk ama bu kadar yoğun olumlu tepkiler almak bizleri çok mutlu etti” dedi.

“KKTC'YE TEKRAR GELMEMİZ İÇİN BİR NEDEN DOĞDU"

Birçok turistin Yakın Doğu Üniversitesi’nde yer alan müzeler nedeniyle adamıza yeniden gelmeleri için bir sebep olduğunu belirten Serdar Sevinç, “Bir çok misafirimiz, "Bizler bir çok araba müzesi ve sanat müzesi gezdik profesyonelce düşünülmüş ve çok çeşitliliği bir arada görmedik, böyle bir müzeyi ilk defa geziyoruz. KKTC'ye gelirken böyle bir koleksiyonla karşılaşacağımızı hayal bile edemezdik. Buraya tekrar gelmemiz için bir neden doğdu” ifadelerini kullandıklarını söyledi.

NBK Touristic Genel Müdür yardımcısı ve KKTC operasyon sorumlusu Serdar Sevinç, aldıkları bu olumlu geri dönüşlerden sonra ne kadar haklı olduğumuz gördüklerini ve bundan sonraki tüm operasyonlarında Yakın Doğu Üniversitesi Müzeler Bölgesini programlarının içine entegre etmek istediklerini belirtti.