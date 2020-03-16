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“KKTC’ye gelmeyin”

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Başbakan Tatar, halka bir kez daha “Toplu yerlerden uzak durun, gerekmedikçe evden çıkmayın” diye seslendi; İngiltere’deki KKTC vatandaşlarına da “Oradan ayrılmayın, KKTC’ye gelmeyin” çağrısı yaptı

“KKTC’ye gelmeyin”

Başbakan Ersin Tatar, halka çağrısını yineleyerek, “Toplu yerlerden uzak durun, gerekmedikçe evden çıkmayın” dedi.

Başbakan Tatar, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sorulması üzerine Tatar, “Benim seçimi düşünecek vaktim yok, aklım, enerjim,  hem benim hem de hükümetimin herkesin sağlığı için ne gerekiyorsa onu yapmaya yöneliktir. Kimsenin seçimi düşünecek takati kalmamıştır” dedi. 

Son günlerde marketlerde yaşanan yoğunluğa da işaret eden Tatar, “Marketler açık kalacak. Ancak marketlere toplu olarak gitmek yaptığımız bu çalışmalara, aldığımız önlemlere haksızlık oluyor. Marketlerde uzun zaman geçirmeden ihtiyacınızı alıp oradan ayrılın” dedi. Tatar, market sahiplerine “Lütfen buna göre düzenlemeler yapın. Çok sayıda insan aynı anda içeride bulunmamalı.” diyerek seslendi. Başbakan, Marketler Birliği Başkanı ve diğer ilgililerle de bu konuda görüştüğünü, tedbir istediğini söyledi.

Tatar, halka “alınan kararlara uyun” diyerek bir kez daha seslendi.

Birçok daireyi, iş yerini insanları toplu halde bulunmaktan uzak tutmak için kapadıklarını belirten Başbakan, şunların altını bir kez daha çizdi:

“Toplu yerlerden uzak durunuz. Gerekmedikçe evinizden çıkmayınız. Gerekmedikçe olduğunuz köyden, kentten ayrılmayınız. Hükümetin açıklamalarına, Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına bağlı kalmaya özen gösteriniz.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün kendisini aradığını da anımsatan Tatar, Türkiye’nin KKTC’ye her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi. “Birbirimize güvenmeye, destek olmaya, anlayış göstermeye devam edersek bu büyük sorun aşmamız kesinlikle mümkündür” diyen Tatar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Devletimiz, görevlilerimiz ve bizler sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Siz de bu mücadeleye destek vermek istiyorsanız, Evinizde kalın, güvende kalın Bu mücadeleye destek olun…Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın, evde kalın, güvende kalın”

Bakanlar Kurulu kararlarına da değinen Tatar, “Birleşik Krallıkta bulunan KKTC vatandaşlarına oradan ayrılmamaları, KKTC’ye gelmemeleri çağrısı yaptık. Elbette bu kolay bir çağrı değil” dedi.

Vakalardan birinin İngiltere’de tatil yapan bir KKTC vatandaşı olduğunu, diğerinin de İngiltere’de yaşayan ve ülkeye gelen Kıbrıslı Türk olduğunu anımsatan Tatar, “İngiltere risk teşkil ediyor. Bağlantıyı minimuma indirmek şart” şeklinde konuştu. 

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