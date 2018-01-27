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KKTC’ye dün sabahtan bugüne kadar en fazla yağış, Çamlıbel’e düştü.

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Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı rapora göre, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar kaydedilen yağışların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

KKTC’ye dün sabahtan bugüne kadar en fazla yağış, Çamlıbel’e düştü.
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“Çamlıbel 93 Kg/M², Kozanköy 66 Kg/M², Akdeniz 31 Kg/M², Selvilitepe 26 Kg/M², Boğaz 20 Kg/M², Beylerbeyi ve Tatlısu 17 Kg/M², Koruçam 16 Kg/M², Esentepe       14 Kg/M², Türkeli ve Kantara 12 Kg/M², Kalkanlı 10 Kg/m²”

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