KKTC’ye dün sabahtan bugüne kadar en fazla yağış, Çamlıbel’e düştü.

Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı rapora göre, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar kaydedilen yağışların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

“Çamlıbel 93 Kg/M², Kozanköy 66 Kg/M², Akdeniz 31 Kg/M², Selvilitepe 26 Kg/M², Boğaz 20 Kg/M², Beylerbeyi ve Tatlısu 17 Kg/M², Koruçam 16 Kg/M², Esentepe 14 Kg/M², Türkeli ve Kantara 12 Kg/M², Kalkanlı 10 Kg/m²”