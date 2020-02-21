KKTC’nin yerli otomobili Günsel görkemli bir geceyle tanıtıldı

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Türk mühendis ve tasarımcıların 10 yıllık çalışma ve 1,2 milyon saat emekle ürettiği Günsel’in ilk modeli olan B9 büyüleyici bir organizasyonla tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili “Günsel”, Girne Elexus Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonla tanıtıldı. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Türk mühendis ve tasarımcıların 10 yıllık çalışma ve 1,2 milyon saat emekle ürettiği Günsel’in ilk modeli olan B9 KKTC’nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi. Günsel B9’un tasarım ve iç dizaynları büyük bir beğeni topladı.

Başbakan Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm ve Çevre Bakanı Dr. Dt. Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin katıldığı Günsel’in tanıtım gecesine yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 3 bin davetli katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Babamız Dr. Suat Günsel’in kurduğu hayali; tasarımdan hep birlikte, tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdük.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 10 yıllık ARGE ve tasarım çalışmalarıyla, Türk mühendisler tarafından geliştirilen Günsel B9’un tanıtıldığı gecede yaptığı konuşmada, “Uzun yıllar önce babamız Dr. Suat Günsel’in kurduğu hayali; tasarımdan Ar-Ge’ye teknolojiden mühendisliğe hep birlikte, tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdüğümüz bugün; GÜNSEL’i sizlerle birlikte, milletimizle, vatanımızla, anavatanımızla paylaşabilmenin ve dünyaya güçlü bir biçimde tanıtmanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu tüm kalbimizle yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Günsel gibi büyük bir projenin hayata geçmesinin Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim üretme gücünün en değerli göstergelerinden olduğunu ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi, coğrafyanın en büyük en gelişmiş üniversiteleri olmuş ve dünyanın saygın üniversiteleri arasında yerlerini almışlardır. Her yıl uluslararası indeksli dergilerde yayınlanan iki bine yakın makale ve şu anda devam eden 385 projeyi aynı anda yürütecek teknolojik altyapı ve akademik donanıma sahip olunmuştur” değerlendirmesi yaptı.

Seri üretimi 2021’de başlayacak olan Günsel'in üretim kapasitesi 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşacak. Günsel’in ilk modeli B9’un lansmanının yapıldığı gecede, bugüne kadar gizli tutulan ikinci model J9’un tanıtım maketi de davetlilerin beğenisine sunuldu. SUV olarak tasarlanan J9’un geliştirme sürecinin 2022’de tamamlanarak prototip tanıtımının yapılması planlanıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in gecede gerçekleştirdiği sunumda ikinci model J9 modelinin seri üretimininse 2024’te başlayacağı bilgisi yer aldı.

Günsel’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni otomobil ihracatçısı ülkelerden birine dönüştürecek olması ülke ekonomisi için büyük bir sıçrama yaratacak. Günsel bir yandan yurtdışına ihraç edeceği otomobillerle KKTC’ye büyük miktarda ihracat geliri sağlayacağı gibi, yurtiçinde kullanılan Günsel’lerin sağlayacağı yakıt tasarrufu ithal edilen akaryakıt miktarını büyük ölçüde azaltacak. Bu nedenle Günsel, KKTC ekonomisine çift yönlü bir katkı sağlayarak dış ticaret açığını büyük oranda azaltma potansiyeline sahip. Yaratacağı ihracat geliri, kurulmasına ön ayak olacağı otomotiv yan sanayinin oluşturacağı ekonomi ve sağlanacak istihdam Günsel’i KKTC ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri haline getirecek.

Başbakan Ersin Tatar:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bugüne kadar büyük büyük isimler, büyük kahramanlar yetiştirdik. Herkes kabul etmelidir ki, mücadele yıllarından bu yana sürekli çalışan, didinen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışan Suat Günsel de bu kahramanlardan biridir. Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ımız için çok fazla olumsuzluklardan bahsedilmektedir. Bugün burada imza atılan başarı öyküsü olumsuz konuşanları mahcup etmiştir. Çünkü biz başarılıyız, ülkesine sahip çıkan, mükemmeliyete inanan, yeteneğe sahip başarılı bir milletin başarılı evlatlarıyız. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! Bugün tarihe tanıklık ediyoruz. Günsel, ülkemiz ihracatına, istihdamına, ekonomisine, kalkınmasına büyük bir katkı yapacak. Bu büyük başarıya imza atan Günsel Ailesi’ne teşekkür ediyorum.”

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu:

“Yakın Doğu Üniversitesi’nin temelini başbakanlığım sırasında Suat Günsel ile birlikte attık. O gün bu gündür Suat Günsel ve ailesi tarafından o kadar çok temel atıldı ki biz artık sayısını unuttuk. Suat Günsel, üniversiteden hastaneye kadar her projesinde en mükemmelin peşinde olmuştur. Günsel Ailesi’nin imza arttığı projelerle ancak övünç duyulur. Başarılarınız daim olsun.”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri:

“Dünya otomotiv piyasası yeni bir yol ayrımındadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Aralık’ta Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un tanıtıldığı toplantıda söylediği gibi, bugün bu yarışa giren herkes eşit koşullardadır. Yakın Doğu Üniversitesi’nin imza attığı Günsel, bütün üniversitelerimiz için teknoloji geliştirme, AR-GE yapma, sanayi projeleri geliştirme konusunda önemli bir örnek yaratacak. Emeği geçen tüm babayiğitlere içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman

“Bugün burada bir hayalin gerçekleşmesine tanıklık ediyoruz. Bu gururu yaşatanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Üretim tesislerini ziyaret ederek genç mühendisleri görevleri başında heyecanla çalışırken de gördüm. Hepsine teşekkür ediyorum. Hep üreten yok olmaz diyoruz. Günsel Ailesi imkansız denilen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu başarıları için bütün aileyi gönülden kutluyorum.”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve halkının birden çok başarı hikayesine ihtiyacı var. Günsel de ilham veren çok önemli bir başarı hikayesidir. Devletimiz adına başta Günsel Ailesi olmak üzere, bu başarı hikayesine imza atan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle bir yatırım büyük bir vizyon ister. Günsel Ailesi ve Yakın Doğu Üniversitesi vizyonlarının ne kadar büyük olduğunu Günsel’le birlikte yeniden gösterdiler.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy:

“Günsel, ülkemiz ekonomisi için inanmamız ve sonuna kadar sahip çıkmamız gereken büyük bir projedir. Ülkemize bugüne kadar çok önemli değerler kazandıran Suat Günsel hocamız ve ailesi hayal ederek ve bu hayali gerçekleştirmek için çok çalışarak ülkemize büyük bir değer kazandırdı. Dünya değişiyor. Bir güneş ülkesi olarak güneşten üretilecek bir elektrikli otomobil projesine sahip olmak çok cazip. Dolayısıyla hayalden gerçeğe dönüşmesine şahitlik ettiğimiz bu projeye sonuna kadar sahip çıkmalıyız.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu:

“Yıllar önce Suat Günsel hocamla sohbet ederken bana bir gün araba üreteceğini söylemişti. Ben de ona bunun hiç de kolay olmadığını söylediğimde bana hayallerimi gerçekleştireceğim demişti. İşte bugün bu hayalin gerçekleşmesine tanıklık ediyoruz. Günsel’in 10 mühendisle başlayıp bugün 100 mühendisle devam eden hikayesi gelecek yıllarda binlerce mühendise ulaşacak. Günsel, bugün ülkemizde yüzde 19 seviyesine ulaşan genç işsizlik oranının düşürülmesine katkı sağlayarak yaratacağı istihdamla gençlerimizi ülkede tutmamızın önünü açacak.”

RAKAMLARLA GÜNSEL

Günsel’in ilk modeli B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen Günsel B9’un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. Günsel B9’un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 20 dakikada doldurulabiliyor. Standart şarj kullanılması durumunda ise bu süre 7 saat. Geliştirme sürecinde 100’ün üzerinde mühendisin 1,2 milyon saat emek harcadığı Günsel B9’un üretimi için 28 ülkeden 800’ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı.

Elektrikli otomobiller dünya otomotiv piyasasındaki ağırlığını her geçen yıl artırıyor. 2018’de dünyada satılan elektrikli otomobil sayısı 2 milyon adetti. 205’te 10 milyona ulaşması beklenen elektrikli otomobil satışlarının 2030’da 28 milyon adete, 2040’ta ise 56 milyon adete ulaşacağı öngörülüyor. 2040’ta otomotiv piyasanın yüzde 57’sini elektrikli otomobiller ele geçirecek.