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KKTC’nin ilk lavanta tarlası Mevlevi’de

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KKTC’nin ilk lavanta tarlası Mevlevi’de

Mevlevi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEYDER) ve Mevlevi muhtarlığı öncülüğünde Güzelyurt bölgesinde üç buçuk dönümlük ilk lavanta tarlası ekildi.

Lavanta ekimi muhtarlık gönüllü köylülerle birlikte yaptığı bildirilirken, 3500 adet lavanta toprakla buluştu.

Bir hayalden yola çıkarak “Mevlevi için bir hayalimiz var” sloganı ile başlayan bu girişim ile adada ilk lavanta tarlası da oluşturuldu.

“Temel amacımız Mevlevi’nin varlığını hissettirmektir” diyen Mevlevi muhtarı, tarımsal ekonomiden ve turizme katkı sağlamak amacıyla bu girişimde bulunduklarını vurguladı. “Mevlevi köyünün tarihi değerlerine sahip çıkmak, farkındalık yaratmak ve köyümüzde bulunan yaklaşık 43 adet oda mezarının hem ziyarete açmak, hem de köyümüzü turizme kazandırmak için lavanta ve kekik ekimlerini de çoğaltarak tıbbi bitkileri ekonomiye kazandırmak da hedeflerimiz arasındadır. Bu girişim MEYDER ve muhtarlık olarak kendi imkanlarımızla olmuştur. Beklentimiz vakıflardan ve tarım dairesinden de arazi kiralanmasında kolaylık sağlanmasıdır” dedi.

Haber kaynağı: Ümit BAHŞİ

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