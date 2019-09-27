KKTC’nin 2020-2035 stratejik ve ekonomik gelişim vizyonu hazırlanıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, KKTC’nin 15 yıllık ekonomik ve finansal vizyonunu kapsayacak 2020-2035 KKTC’nin stratejik ve ekonomik gelişim planı üzerinde durduklarını dile getirdi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC’nin 15 yıllık ekonomik ve finansal vizyonunu kapsayacak “2020-2035 Stratejik Ekonomi Planı” üzerinde çalıştıklarını belirtti. Konuyu Türkiye’nin yanı sıra, AB Komisyonu, Dünya Bankası ve bazı üçüncü ülkelerle birlikte değerlendirdiklerini belirten Taçoy, “Bunun üzerinde çalışıyoruz ve bizim için olmazsa olmazımızdır. Bizim üzerinde esas durduğumuz 2020-2035 ekonomik ve stratejik plandır” dedi.

Ekonomik protokollerin, “para alacağız” mantığıyla ele alınmasının yanlış olduğunu kaydeden Taçoy, protokollerin iki ülke arasında birbirlerini daha rahat anlayabilecekleri ekonomik ortamların yaratılması olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Taçoy, BRT’de katıldığı Gündem Artı programında kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik hedefleri açıkladı.

“KISA, ORTA VE UZUN VADELİ PLANLAR HAZIRLANACAK”

Taçoy, mevcut ekonomik planın önceki hükümetin eksiklikleri nedeniyle kısa dönemi kapsayan bir şekilde hazırlandığını ifade ederek, bundan sonrası için kısa, orta ve uzun vadeli planların hazırlanacağını söyledi.

Bakan Taçoy, geçtiğimiz hafta Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile beş buçuk saati aşkın bir görüşme yaptıklarını dile getirerek, toplantıda bu yılın yanı sıra kıyı ticaretinin geliştirilmesinin ele alındığını aktardı.

Finansal yaklaşım yerine ekonomik yaklaşım öngördüklerini ifade eden Taçoy, bu noktada ısrarlı olduklarını söyledi.

“BİZİM ÜZERİNDE ESAS DURDUĞUMUZ 2020-2035 EKONOMİK VE STRATEJİK PLANDIR”

2020-2035 KKTC’nin stratejik ve ekonomik gelişim planı üzerinde durduklarını dile getiren Taçoy, bunu kısa, uzun ve orta vadede düşündüklerini anlattı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, konuyu Türkiye’nin yanısıra, AB Komisyonu, Dünya Bankası ve bazı üçüncü ülkelerle birlikte değerlendirdiklerini belirterek, “Bunun üzerinde çalışıyoruz ve bizim için olmazsa olmazımızdır. Bizim üzerinde esas durduğumuz 2020-2035 ekonomik ve stratejik plandır. Bu plan bizim bu yıl içerisinde ortaya koymuş olduğumuz kendimizin Türkiye Cumhuriyeti’nden yardım ve destek isteyerek talep ettiğimiz projelerden bir tanesidir. Ekonomik program içerisinde vardır ve biz bunun üzerinde çalışmaya başladık” şeklinde konuştu.

10 Ekim itibarıyla iki tarafın ekonomik protokolün 1 ve 3 yıllık seviyelerini konuşmaya başlayacağını açıklayan Taçoy, KKTC tarafı olarak 3 yıllık bir programdan yana olduklarını söyledi.

Uzun vadeli bir finansal yapının oluşması ve devletin finansal olarak önünü görebilmesini talep ettiklerini belirten Taçoy, ülke ekonomisinin üçte ikisini oluşturan kamu sektörünün önümüzdeki 3 yıl içerisinde neler yapabileceğini görmek istediklerini kaydetti.

Bu nedenle uzun vadeli bir ekonomik program istediklerini ve bunun üzerinde durduklarını ifade eden Taçoy, bunun gelişmesi için neler yapılabileceğini konuştuklarını aktardı.

Bakan Taçoy, 3 yıllık bir ekonomik programın ülkeye getireceği ciddi avantajlar bulunduğuna işaret etti.

Ekonomiyi güçlendirerek finansı güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Taçoy, 2020-2035 planlamasının da bunu öngördüğünü söyledi.

Taçoy, “Ekonomik unsur olarak bana bir şey kazandırmayacak bir işin finansal olarak yapılmaması gerektiğini iddia ediyorum. Finansın boşu boşuna atıl bir para, habis bir para olmasını istemiyorum” dedi.

“Şu bilinmelidir ki, ne isterse olsun, ne yapılırsa yapılsın, her şey KKTC devleti, halkı ve insanı için yapılmaktadır” diyen Taçoy, bunun asla unutulmamasını istedi.