 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Vatandaşın yol isyanı büyük
Vatandaşın yol isyanı büyük
9 0
Karting’te liderler kazandılar
Karting’te liderler kazandılar
14 0
 
2019 Venezuela Güzeli seçildi
2019 Venezuela Güzeli seçildi
25 0
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
11 0
Halil İbrahim muradına erdi
Halil İbrahim muradına erdi
457 0
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
16 0
‘Enduro’da 3.randevu Kalkanlı’da
‘Enduro’da 3.randevu Kalkanlı’da
14 0
banner82

KKTC’den Türkiye’ye fişek ihracatı

banner27

Haspolat’taki Medef Defence LTD sahibi Salih Avcı, fabrikada üretilen mühimmatın TC emniyet güçleri tarafından uygulanan tüm testleri başarı ile geçtiğini ve üretilen mühimmatların Türkiye’de kullanılmak üzere teslim edildiğini açıkladı

KKTC’den Türkiye’ye fişek ihracatı
banner267

Başbakan Ersin Tatar, Haspolat’ta bulunan Medef  Defence LTD’i ziyaret etti.  

Ziyareti sırasında şirket sahibi Salih Zeki Avcı, 30 yıllık AVCI fişeklerinin üretim tecrübesiyle, yan kuruluşu olarak Medef Defence LTD oluşturduklarını ve %100 yerli girdiler ve tümüyle yerli makinelerle katma değeri yüksek şekilde sadece dolum aşamasında değil tüm komponentleri ile birlikte mühimmat üretimi yapmakta olduklarını anlattı. 
Avcı, fabrikada üretilen mühimmatın Türkiye Cumhuriyeti Emniyet güçleri tarafından uygulanan tüm testleri başarı ile geçtiğini ve üretilen bu mühimmatın tüm TC Emniyet güçlerince kullanılmak üzere  bugün itibarıyla teslimatının  gerçekleştirmekte olduğunu  ve bundan böyle Türkiye’ye mühimmat ihraç edilecek bir duruma gelmenin gururunu yaşadıklarını  kaydetti ve hedeflerinin tüm Avrupa olduğunun da  altını çizdi . “Fabrikanın tüm ada sathında  NATO standartlarında üretim yapabilen ayrıca NATO  standardında ölçüm yapabilen balistik test laboratuvarı bulunan tek fabrika olduğunu” da vurgulayan Avcı, ileriye dönük yapacakları yatırımlar hakkında da Başbakana bilgi verdi.
Başbakan Tatar da “KKTC’de ilk ve tek” olan bu girişimin önemine vurgu yaparak, genç girişimcileri desteklemenin önemine dikkat çekti ve  ülke ekonomisine büyük katkı yapacak böylesi girişimcilerin önlerinin açılması ve desteklenmelerinin  hükümetlerin görevi olması gerektiğine işaret etti. 
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.